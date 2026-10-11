Один погиб и двое пострадали при атаке БПЛА на Брянскую область
11.10.2026, 10:42
Мужчина получил тяжелые ранения и умер в больнице после удара дрона-камикадзе по деревне Случок Брянской области. Еще две женщины пострадали при атаке БПЛА в поселке Климово. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в Telegram.
За прошедшие сутки над Брянской областью были сбиты 45 беспилотников самолетного типа, добавил господин Ковальчук. По данным Минобороны, всего в ночь на 11 октября ПВО уничтожили 479 БПЛА над территориями России.