Пожар на заправке возле Махачкалы полностью ликвидирован

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на автозаправке на выезде из Махачкалы. По последним данным, 25 человек погибли, еще 66 находятся в больницах.

Сообщение о пожаре поступило в региональное управление МЧС в 21:37 14 августа. Пожар был полностью ликвидирован после 1:00. «Сейчас идет пролив конструкции, личного состава и техники хватает»,— сказал начальник главного управления МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов журналистам (видео брифинга опубликовал РГВК «Дагестан»).

Площадь пожара во время его локализации составляла 600 кв. м. Причиной стал взрыв емкостей, которые находились напротив АЗС. По версии СКР, изначально пожар произошел в автосервисе. Возбуждено уголовное дело. В Дагестан отправлена бригада федерального центра медицины катастроф и медиков из Москвы. Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил доставить пострадавших из Махачкалы в московские лечебные учреждения.

Леонид Уварчев