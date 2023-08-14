Глава Минобороны Китая на этой неделе посетит Россию и Белоруссию

Министр обороны Китая Ли Шанфу 14–19 августа посетит Россию и Белоруссию. Он примет участие в XI Московской конференции по международной безопасности, сообщил представитель ведомства У Цянь. Он уточнил, что господин Ли приедет по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу и его белорусского коллеги Виктора Хренина, передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Апрельская встреча министра обороны России Сергея Шойгу и министра обороны КНР Ли Шанфу в Национальном центре управления обороной России

Фото: Министерство обороны РФ Апрельская встреча министра обороны России Сергея Шойгу и министра обороны КНР Ли Шанфу в Национальном центре управления обороной России

Фото: Министерство обороны РФ

В марте председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву по приглашению Владимира Путина. Господин Си пригласил российского президента в Китай, визит уже прорабатывается. В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин ездил в Пекин. В июле визит в Китай совершила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, а также генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Лаура Кеффер