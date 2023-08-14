Bloomberg: пшеница подорожала после осмотра Россией сухогруза

Пшеница на бирже в Чикаго росла в цене на 1,2%, сообщает Bloomberg. По состоянию на 8:57 мск сентябрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожает на 0,20%, до $6,28 за бушель.

По данным агентства, рост цен начался на фоне досмотра Россией направляющегося в Измаил сухогруза «Сукра Окан». Инцидент произошел вчера, 13 августа. Сухогруз под флагом Палау следовал в украинский порт Измаил. Капитан судна проигнорировал требование остановиться, после чего российский корабль открыл предупредительный огонь. Группа российских военных в итоге высадилась на сухогруз и досмотрела его, после чего он отправился в порт. Киев пообещал ответить на инцидент.

Россия с 18 июля приостановила участие в зерновой сделке из-за невыполнения ее условий, на фоне чего пшеница дорожала уже несколько раз. В августе Украина объявила российские порты Черного моря зоной военной угрозы. США и Евросоюз при участии Румынии и Молдавии хотят проложить альтернативные маршруты вывоза зерновых.

О последствиях приостановки сделки — в материале «Ъ» «Друзья познаются в зерне».

Лаура Кеффер