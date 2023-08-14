Подоляк: Украина даст ответ на осмотр Россией сухогруза

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона сделает необходимые выводы и «выберет оптимальный ответ» на досмотр Россией направляющегося в Измаил сухогруза «Сукра Окан». Он назвал случившееся актом пиратства.

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«Этот прецедент с попыткой введения "каперского права" требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества»,— написал господин Подоляк в Twitter (X). «Украина сделает все необходимые выводы и выберет наилучший ответ»,— добавил он.

13 августа российский корабль остановил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил, для досмотра. Капитан сухогруза проигнорировал требования остановиться для досмотра. После этого российский корабль открыл предупредительный огонь. Затем на «Сукра Окан» высадилась группа российских военных. Они досмотрели судно. После досмотра сухогруз отправился в украинский порт.

Анастасия Ларина