Минобороны принудительно остановило сухогруз, который следовал в Измаил

Минобороны России сообщило, что 13 августа около 6:40 мск на юго-западе Черного моря патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» обнаружил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау. Он следовал в украинский порт Измаил и проигнорировал требования о досмотре. Поэтому силам ВМФ России пришлось его принудительно остановить и проверить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Василий Быков»

Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ «Василий Быков»

Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ

Как сообщает ведомство, требование об остановке и досмотре сухогруз проигнорировал. Поэтому, как сообщило Минобороны, с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь. Также был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих.

«По результатам радиопереговоров, судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз. После завершения работы досмотровой группы на борту "Сукра Окан" судно продолжило движение в порт Измаил»,— говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

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