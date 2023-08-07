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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: пшеница подорожала после атак украинских морских беспилотников

Пшеница на бирже в Чикаго росла в цене на 3,4%, до $6,54 за бушель, сообщает Bloomberg. По состоянию на 8:17 мск сентябрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожает на 1,86%, до $6,44 за бушель. Как отмечает Bloomberg, рост цен начался сразу после атак Украины на российские корабли в Черном море.

Пшеница стала дорожать после того, как 4 августа была атакована военно-морская база в Новороссийске. По версии Минобороны РФ, Украина осуществила атаку двумя морскими безэкипажными катерами, они были уничтожены. 5 августа был атакован танкер в Керченском проливе, никто не пострадал. Как отмечает агентство, через Новороссийск проходит ключевой экспортный маршрут российских товаров через Черное море. А Россия перевозит большую часть своего зерна по морю.

«Риск в Черном море растет с каждым днем. Любая угроза российскому экспорту гораздо более серьезна, чем угроза украинскому экспортному коридору»,— сказал Bloomberg главный исполнительный директор брокера IKON Commodities Оле Хоуэ.

Россия с 18 июля приостановила участие в зерновой сделке из-за невыполнения ее условий, на фоне чего пшеница также дорожала. 5 августа Украина объявила российские порты Черного моря зоной военной угрозы.

На черноморский маршрут также приходится от 15% до 20% нефти, которую продает Россия. Цены на нее также выросли после украинских атак.

О последствиях приостановки сделки — в материале «Ъ» «Полная разноколосица».

Лаура Кеффер

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