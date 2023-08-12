Друзья познаются в зерне

Румыния планирует увеличить транзит украинского зерна с 2 млн до 4 млн тонн ежемесячно. Об этом заявил министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну после прошедших в портовом Галаце переговоров с участием чиновников США, ЕС, Румынии, Украины и Молдавии. Цель встречи — проложить альтернативные маршруты экспорта украинских зерновых. Тема стала особенно актуальной после выхода России из зерновой сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kravchenko / AP Фото: Andrew Kravchenko / AP

Переговоры с участием чиновников высокого уровня прошли 11 августа в румынском портовом городе Галац на Дунае, который расположен практически на одинаковом расстоянии от Молдавии и Украины. Обсудить возможности наращивания транзита украинского зерна собрались глава офиса Госдепартамента США по координации санкций Джим О’Брайен, глава директората мобильности и транспорта Еврокомиссии Магда Копчинская, министры транспорта Румынии и Украины Сорин Гриндяну и Александр Кубраков, а также глава Минсельхоза Молдавии Владимир Боля.

Накануне в своем анонсе переговоров посольство США в Бухаресте назвало встречу «решающей». «Несмотря на беспощадное уничтожение Россией украинской портовой инфраструктуры и зерновых складов, мы по-прежнему привержены обеспечению непрерывности экспорта украинского зерна для удовлетворения мирового спроса»,— цитировали заявление дипмиссии румынские СМИ.

После встречи ее участники заявили, что США подтвердили готовность оказывать соседним с Украиной странам финансовую помощь, чтобы улучшить логистику, облегчить трансграничную перевалку грузов и в целом расширить транзитные возможности Румынии и Молдавии. «Эти меры будут включать поддержку США в расширении альтернативных экспортных маршрутов, модернизацию пунктов пересечения границы, модернизацию критически важной инфраструктуры для железнодорожного и автомобильного транспорта, а также поддержку развития экспортных мощностей на Дунае»,— написал в соцсетях глава румынского Минтранса Гриндяну сразу после встречи.

А уже на пресс-конференции Сорин Гриндяну заявил: принятие мер, которые обсуждались на встрече, позволит увеличить объемы транзита украинского зерна с нынешних 2 млн тонн в месяц до 4 млн тонн. Но для достижения этой цели, как отметил министр, важно оптимизировать пропускную способность Сулинского канала (соединяет Дунай и Черное море).

Отметим, что, по данным ООН, зерновая сделка, из которой Россия вышла в июле, примерно за год работы позволила экспортировать из черноморских портов Украины более 32 млн тонн продовольственных товаров.

Роль Сулинского канала и в целом необходимость развивать судоходство по Дунаю в своем достаточно оптимистичном комментарии отметил министр транспорта Украины Александр Кубраков. «Еще один приоритет — развитие судоходства по Дунаю. Ключевыми направлениями работы являются ускорение прохода судовых каналов, повышение проходимости канала Сулина и организация дополнительных мест для рейдового прохода судов вблизи румынского порта Констанца»,— подчеркнул он. После чего добавил: все это требует инвестиций, и на эту тему Киев ведет работу с европейскими партнерами.

Украинский министр рассказал также, что с Румынией и Молдавией активная работа ведется и по вопросу железнодорожных перевозок. «Все наши действия направлены на достижение одной цели — предоставить как можно больше возможностей украинским экспортерам. От этого выиграют и обороноспособность, и экономика»,— заключил господин Кубраков.

Глава Минсельхоза Молдавии Владимир Боля, в свою очередь, сообщил, что республика «обеспечивает транзит сельскохозяйственной продукции из Украины в ЕС». По его словам, Кишинев заинтересован в увеличении транспортных мощностей. «Проблема в том, что у нас низкое качество железнодорожной и морской инфраструктуры (Молдавия располагает выходом к Черному морю через свой дунайский порт Джурджулешты.— “Ъ”), что снижает возможности транспортировки сельскохозяйственной продукции»,— заявил министр. И также высказался за дополнительные инвестиции.

Глава Железной дороги Молдовы (ЖДМ) Олег Тофилат, принимавший участие во встрече в Галаце, сказал “Ъ”, что республика с 2022 года активно участвует в решении логистических проблем региона. «С самого начала войны мы помогаем транзиту грузов. Нами были приняты меры для восстановления всего железнодорожного коридора с севера на юг Молдовы, то есть до порта Джурджулешты»,— отметил господин Тофилат.

В том числе, рассказал он, вновь начал работать перегон между молдавским городом Басарабяска и украинским поселком Березино. Эта ветка позволяет доставлять грузы прямиком в румынский Галац без необходимости замены колесных пар на составах: колея на территории всех трех стран одинаковая. На этом направлении, говорит глава ЖДМ, пропускная способность сейчас оценивается в 18–20 тыс. тонн в сутки с возможностью увеличения объемов грузопотока.

Глава молдавского экспертного центра WatchDog Валериу Паша отмечает, что молдавская железная дорога, как и румынская, все еще нуждается в дополнительной модернизации. Это, по его словам, показала недавняя авария: в начале месяца шесть вагонов с зерном на юге Молдавии сошли с рельсов. «Состояние железной дороги так себе. Нужны инвестиции и в железную дорогу, и в порт Джурджулешты, чтобы обеспечить надежность логистики. Ну и надо решить проблему заторов на пунктах пересечения границы — оптимизировать таможенные процедуры»,— сказал эксперт “Ъ”.

Арманд Гошу из Румынского центра российских исследований при Бухарестском университете отметил: Молдавия и Румыния — уже отработанный маршрут для экспорта украинского зерна на международные рынки. В то же время он напомнил, что Черное море, пока работала зерновая инициатива, было основным направлением экспорта украинского зерна. Возможности наращивания сухопутного и речного транзита он комментирует осторожно. «Имеют ли Молдова и Румыния возможности для транспортировки около 25 млн тонн украинского зерна на международные рынки? У них есть опыт прошлого года, они смогли перевезти около 10 млн тонн. Тем временем были увеличены складские мощности в порту Констанца, где в прошлом году начались работы по расширению, отремонтированы железные дороги в Молдове и Румынии. Но необходимы и другие инвестиции в инфраструктуру. Под давлением войны прогресс уже трудно себе представить»,— отметил господин Гошу.

В последние недели, указал он, говорят о коридоре для барж, которые будут ходить по Дунаю с украинским зерном. «Они могли бы загружаться в Галаце и разгружаться в Будапеште или Вене. Но пшеница должна идти в Африку, в развивающиеся страны, которые в ней очень нуждаются, а не в Австрию. Поэтому я предполагаю, что часть зерна будет переправляться в болгарские порты на Черном море, откуда оно попадет в Северную Африку. Успех этого проекта зависит от нескольких факторов. Первый — удастся ли противоракетной обороне Украины защитить от российских бомбардировок склады с зерном для экспорта. Второй — сумеют ли Украина, Молдова, Румыния и Болгария должным образом наладить сотрудничество. Ну и третий — не найдет ли проблема экспорта украинского зерна другого решения в контексте предстоящего визита Путина в Турцию (поездка президента РФ Владимира Путина, по данным турецких СМИ, ожидается в конце августа.— “Ъ”)»,— заключил собеседник “Ъ”.

Владимир Соловьев