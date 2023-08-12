Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Друзья познаются в зерне

США и ЕС с участием Румынии и Молдавии прокладывают альтернативные маршруты вывоза зерновых с Украины

Румыния планирует увеличить транзит украинского зерна с 2 млн до 4 млн тонн ежемесячно. Об этом заявил министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну после прошедших в портовом Галаце переговоров с участием чиновников США, ЕС, Румынии, Украины и Молдавии. Цель встречи — проложить альтернативные маршруты экспорта украинских зерновых. Тема стала особенно актуальной после выхода России из зерновой сделки.

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Переговоры с участием чиновников высокого уровня прошли 11 августа в румынском портовом городе Галац на Дунае, который расположен практически на одинаковом расстоянии от Молдавии и Украины. Обсудить возможности наращивания транзита украинского зерна собрались глава офиса Госдепартамента США по координации санкций Джим О’Брайен, глава директората мобильности и транспорта Еврокомиссии Магда Копчинская, министры транспорта Румынии и Украины Сорин Гриндяну и Александр Кубраков, а также глава Минсельхоза Молдавии Владимир Боля.

Накануне в своем анонсе переговоров посольство США в Бухаресте назвало встречу «решающей». «Несмотря на беспощадное уничтожение Россией украинской портовой инфраструктуры и зерновых складов, мы по-прежнему привержены обеспечению непрерывности экспорта украинского зерна для удовлетворения мирового спроса»,— цитировали заявление дипмиссии румынские СМИ.

После встречи ее участники заявили, что США подтвердили готовность оказывать соседним с Украиной странам финансовую помощь, чтобы улучшить логистику, облегчить трансграничную перевалку грузов и в целом расширить транзитные возможности Румынии и Молдавии. «Эти меры будут включать поддержку США в расширении альтернативных экспортных маршрутов, модернизацию пунктов пересечения границы, модернизацию критически важной инфраструктуры для железнодорожного и автомобильного транспорта, а также поддержку развития экспортных мощностей на Дунае»,— написал в соцсетях глава румынского Минтранса Гриндяну сразу после встречи.

А уже на пресс-конференции Сорин Гриндяну заявил: принятие мер, которые обсуждались на встрече, позволит увеличить объемы транзита украинского зерна с нынешних 2 млн тонн в месяц до 4 млн тонн. Но для достижения этой цели, как отметил министр, важно оптимизировать пропускную способность Сулинского канала (соединяет Дунай и Черное море).

Отметим, что, по данным ООН, зерновая сделка, из которой Россия вышла в июле, примерно за год работы позволила экспортировать из черноморских портов Украины более 32 млн тонн продовольственных товаров.

Роль Сулинского канала и в целом необходимость развивать судоходство по Дунаю в своем достаточно оптимистичном комментарии отметил министр транспорта Украины Александр Кубраков. «Еще один приоритет — развитие судоходства по Дунаю. Ключевыми направлениями работы являются ускорение прохода судовых каналов, повышение проходимости канала Сулина и организация дополнительных мест для рейдового прохода судов вблизи румынского порта Констанца»,— подчеркнул он. После чего добавил: все это требует инвестиций, и на эту тему Киев ведет работу с европейскими партнерами.

Украинский министр рассказал также, что с Румынией и Молдавией активная работа ведется и по вопросу железнодорожных перевозок. «Все наши действия направлены на достижение одной цели — предоставить как можно больше возможностей украинским экспортерам. От этого выиграют и обороноспособность, и экономика»,— заключил господин Кубраков.

Глава Минсельхоза Молдавии Владимир Боля, в свою очередь, сообщил, что республика «обеспечивает транзит сельскохозяйственной продукции из Украины в ЕС». По его словам, Кишинев заинтересован в увеличении транспортных мощностей. «Проблема в том, что у нас низкое качество железнодорожной и морской инфраструктуры (Молдавия располагает выходом к Черному морю через свой дунайский порт Джурджулешты.— “Ъ”), что снижает возможности транспортировки сельскохозяйственной продукции»,— заявил министр. И также высказался за дополнительные инвестиции.

Глава Железной дороги Молдовы (ЖДМ) Олег Тофилат, принимавший участие во встрече в Галаце, сказал “Ъ”, что республика с 2022 года активно участвует в решении логистических проблем региона. «С самого начала войны мы помогаем транзиту грузов. Нами были приняты меры для восстановления всего железнодорожного коридора с севера на юг Молдовы, то есть до порта Джурджулешты»,— отметил господин Тофилат.

В том числе, рассказал он, вновь начал работать перегон между молдавским городом Басарабяска и украинским поселком Березино. Эта ветка позволяет доставлять грузы прямиком в румынский Галац без необходимости замены колесных пар на составах: колея на территории всех трех стран одинаковая. На этом направлении, говорит глава ЖДМ, пропускная способность сейчас оценивается в 18–20 тыс. тонн в сутки с возможностью увеличения объемов грузопотока.

Глава молдавского экспертного центра WatchDog Валериу Паша отмечает, что молдавская железная дорога, как и румынская, все еще нуждается в дополнительной модернизации. Это, по его словам, показала недавняя авария: в начале месяца шесть вагонов с зерном на юге Молдавии сошли с рельсов. «Состояние железной дороги так себе. Нужны инвестиции и в железную дорогу, и в порт Джурджулешты, чтобы обеспечить надежность логистики. Ну и надо решить проблему заторов на пунктах пересечения границы — оптимизировать таможенные процедуры»,— сказал эксперт “Ъ”.

Арманд Гошу из Румынского центра российских исследований при Бухарестском университете отметил: Молдавия и Румыния — уже отработанный маршрут для экспорта украинского зерна на международные рынки. В то же время он напомнил, что Черное море, пока работала зерновая инициатива, было основным направлением экспорта украинского зерна. Возможности наращивания сухопутного и речного транзита он комментирует осторожно. «Имеют ли Молдова и Румыния возможности для транспортировки около 25 млн тонн украинского зерна на международные рынки? У них есть опыт прошлого года, они смогли перевезти около 10 млн тонн. Тем временем были увеличены складские мощности в порту Констанца, где в прошлом году начались работы по расширению, отремонтированы железные дороги в Молдове и Румынии. Но необходимы и другие инвестиции в инфраструктуру. Под давлением войны прогресс уже трудно себе представить»,— отметил господин Гошу.

В последние недели, указал он, говорят о коридоре для барж, которые будут ходить по Дунаю с украинским зерном. «Они могли бы загружаться в Галаце и разгружаться в Будапеште или Вене. Но пшеница должна идти в Африку, в развивающиеся страны, которые в ней очень нуждаются, а не в Австрию. Поэтому я предполагаю, что часть зерна будет переправляться в болгарские порты на Черном море, откуда оно попадет в Северную Африку. Успех этого проекта зависит от нескольких факторов. Первый — удастся ли противоракетной обороне Украины защитить от российских бомбардировок склады с зерном для экспорта. Второй — сумеют ли Украина, Молдова, Румыния и Болгария должным образом наладить сотрудничество. Ну и третий — не найдет ли проблема экспорта украинского зерна другого решения в контексте предстоящего визита Путина в Турцию (поездка президента РФ Владимира Путина, по данным турецких СМИ, ожидается в конце августа.— “Ъ”)»,— заключил собеседник “Ъ”.

Владимир Соловьев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...