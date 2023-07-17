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Коммерсантъ FM
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Песков: Россия остановила зерновую сделку до выполнения своих условий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки фактически приостановлено, Россия ждет выполнения своих условий. При этом он указал на отсутствие связи между атакой Крымского моста и продлением соглашения.

Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН о вывозе зерна из черноморских портов, подписанное 22 июля 2022 года. Вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Срок действия соглашения истекает сегодня, 17 июля.

«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Выполнят наши условия — вернемся»,— сказал представитель Кремля на вопрос «Ъ FM», стоит ли ждать заявлений по зерновой сделке. «Она остановилась. Ждем выполнения нашей части»,— добавил Дмитрий Песков.

Как выполнялась зерновая сделка

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На вопрос о том, может ли подрыв участка Крымского моста повлиять на позицию России по продлению зерновой сделки, пресс-секретарь ответил: «Это не связанные вещи. До атаки позиция была заявлена Путиным. Выполнят наши условия — вернемся к реализации».

13 июля президент Владимир Путин заявил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке, если поставленные ею условия так и не будут выполнены. Речь идет о выполнении пунктов меморандума. За время действия зерновой сделки не было отправлено ни одного судна с российскими удобрениями.

В НАК утверждают, что мост ночью 17 июля атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. СКР возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Следствие обвинило в атаке спецслужбы Украины. В СБУ пообещали раскрыть детали произошедшего после победы Украины.

Лусине Баласян

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