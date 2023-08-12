МИД: атаки на Крымский мост не останутся без ответа

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что атаки вооруженных сил Украины на Крымский мост не останутся без ответа. В ночь на сегодня, 12 августа, мост подвергся атаке 20 беспилотников. Позднее Минобороны РФ сообщило о сбитой над мостом ракете С-200.

«Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Он подвергается таким атакам с осени прошлого года. Они в том числе приводили к гибели мирных граждан»,— сказала Мария Захарова (цитата по сайту МИДа).

Представитель министерства заявила, что атаками на гражданские объекты и мирных жителей ВСУ пытаются отыграться за неспособность изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Сегодня утром Минобороны РФ сообщило, что Крымский мост атаковали 20 беспилотников, 14 из которых были уничтожены средствами противовоздушной обороны, шесть — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал.

Позднее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива силами ПВО были сбиты две ракеты ВСУ, движение по Крымскому мосту перекрыто, он не поврежден. Власти региона заявили, что над мостом спецслужбы поставили дымовую завесу. Минобороны сообщило, что около 13:00 мск на подлете к Крымскому мосту была сбита управляемая зенитная ракета С-200, переделанная ВСУ в ударный вариант. Около 15:20 мск господин Аксенов сообщил о третье сбитой ракете у Крымского моста. Позднее Минобороны заявило о сбитой российскими ПВО ракете С-200 около 15:00 мск. На данный момент движение на мосту перекрыто.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов