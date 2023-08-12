Минобороны сообщило о сбитой на подлете к Крымскому мосту ракете С-200

Пресс-служба Минобороны России сообщила, что около 13:00 мск на подлете к Крымскому мосту была сбита управляемая зенитная ракета С-200, переделанная ВСУ в ударный вариант. По данным ведомства, мост повреждений не получил.

В пресс-релизе министерства речь идет об одной ракете. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что силами ПВО в районе моста были сбиты две ракеты, запущенные вооруженными силами Украины.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет»,— заявили в Минобороны.

Движение автотранспорта на мосту временно перекрыто. Власти Крыма говорили, что спецслужбы поставили на мосту дымовую завесу.

17 июля Крымский мост атаковали надводными беспилотниками. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. Было возбуждено уголовное дело о теракте. Москва обвинила в произошедшем Киев.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».