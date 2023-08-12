Аксенов сообщил о третьей сбитой ракете у Крымского моста

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над Керченским проливом сбита еще одна ракета. Примерно час назад он говорил об уничтожении двух ракет силами ПВО. Минобороны РФ сообщило об одной сбитой зенитной ракете С-200.

«Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале. Движение по Крымскому мосту сейчас остановлено.

После того как силы ПВО сбили две ракеты, глава Крыма написал, что мост не поврежден. Согласно заявлению российского военного ведомства, в результате перехвата украинской ракеты средствами ПВО пострадавших и разрушений не было.

В пресс-службе Крымского моста, движение по которому, согласно данным из ее Telegram-канала от 14:40, перекрыто, попросили находящихся на мосту сохранять спокойствие. По данным Минобороны РФ, на подлете к Крымскому мосту сбили управляемую зенитную ракету С-200, переделанную ВСУ в ударный вариант.

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