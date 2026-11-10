WSJ: США и Китай спорят о формате встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Еще одним камнем преткновения стал контроль над ядерными вооружениями. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о планах обсудить с Путиным и Си «многое, включая денуклеаризацию». Однако в Пекине отказываются от трехсторонних переговоров по этому вопросу.