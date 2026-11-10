WSJ: США и Китай спорят о формате встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина
США и Китай не могут согласовать формат возможной встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Речь идет о возможной встрече на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, Пекин настаивает на заранее прописанном сценарии, при котором каждый из лидеров зачитает подготовленное заявление, а возможностей для свободного обсуждения практически не останется. Администрация США, напротив, требует более свободного обмена мнениями.
Китайский чиновник уточнил WSJ, что КНР готова к трехстороннему саммиту — включая обсуждение Украины — только при условии согласованной повестки и «заранее определенного результата». В противном случае Пекин предпочел бы отдельные двусторонние встречи.
Еще одним камнем преткновения стал контроль над ядерными вооружениями. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о планах обсудить с Путиным и Си «многое, включая денуклеаризацию». Однако в Пекине отказываются от трехсторонних переговоров по этому вопросу.
8 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва, Вашингтон и Пекин обсуждают повестку возможной встречи глав государств.