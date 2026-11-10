Лихачев обвинил Украину в уничтожении ядерной безопасности ЗАЭС
Вооруженные силы Украины начали ликвидировать главную систему ядерной безопасности Запорожской АЭС — ее сотрудников, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Он призвал страны ЕС обратить внимание на действия украинских военных.
«Где тот предел, когда европейским странам станет понятно, что Украина фактически приступила к ликвидации самой главной системы ядерной безопасности ЗАЭС — тех, кто ту самую безопасность во имя благополучия Европы и обеспечивает?»,— приводит слова господина Лихачева пресс-служба госкорпорации.
Накануне электрослесарь станции погиб при ударе дрона по автомобилю. Алексей Лихачев напомнил, что это уже четвертый погибший сотрудник ЗАЭС за две недели. Всего с апреля в результате ударов ВСУ погибли 14 работников станции.