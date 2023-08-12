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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 535-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 12 августа

Крым был атакован 20 беспилотниками. В Калужской и Белгородской областях также сообщили о сбитых БПЛА. Украина рассматривает меры в отношении Израиля из-за его «недружественных действий» и «пророссийской позиции на международной арене», сообщили источники Kyiv Post. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

11:37. В Одесской области официально открыли морские пляжи.

11:18. Кулеба: Украина сделает все, чтобы утихли призывы к переговорам с Россией.

10:32. Украину ждет тяжелая осень, потому что мировое сообщество все больше склоняется к необходимости проведения переговоров об окончании конфликта, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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10:29. Косачев заявил, что «формула мира» Зеленского говорит о неготовности Украины к переговорам.

10:28. Средствами противовоздушной обороны сбит беспилотный летательный аппарат в Дзержинском районе Калужской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша. Последствий для людей и инфраструктуры нет.

10:27. Два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины сбили 11 августа в Белгородской области. Также за сутки украинские войска выпустили семь боеприпасов по населенным пунктам региона, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

10:27. Взрывы произошли в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, сообщил мэр города Александр Вилкул.

10:25. Украина рассматривает меры в отношении Израиля из-за его «недружественных действий» и «пророссийской позиции на международной арене», сообщили источники Kyiv Post. Изучается отмена безвизового режима, а также требование к союзникам удалить страну со встреч в формате Рамштайн. Пресс-секретарь МИД Украины не подтвердил эту информацию.

10:25. Крым был атакован 20 беспилотниками. 14 БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны, шесть — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщило Минобороны РФ.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 534-й

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