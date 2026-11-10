Изменение меры лечения

Интересно, изначально в рамках данного дела Владимир Михалевский был арестован 10 февраля 2026 года, однако 23 марта Мосгорсуд смягчил ему меру пресечения. До этого фигурант дважды оказывался на скамье подсудимых по другим делам — о хищении у общества «Динамо» 21,4 млн руб. и о хищении 27 млн руб. у совладелицы банка РСИ Беллы Захарян. Первое дело в 2021 году было прекращено Замоскворецким судом Москвы в связи с истечением срока давности. Во втором случае суд в марте 2026 года назначил господину Михалевскому три года колонии, но он был освобожден от наказания также за сроком давности.