Изменение меры лечения
Экс-функционер «Динамо» Владимир Михалевский взят под стражу
Как стало известно «Ъ», Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего первого зампреда московского отделения спортивного общества «Динамо» Владимира Михалевского, обвиняемого в мошенничестве на сумму около 95 млн руб. Изменение меры пресечения фигуранту, находившемуся под домашним арестом, произошло после того, как он, не выписавшись из одной частной клиники, отправился в другую.
Как ранее писал «Ъ», ходатайство об изменении господину Михалевскому меры пресечения заявила на заседании 5 ноября адвокат потерпевшей Сюзанны Фавахири Полина Власюк, расценившая неоднократную неявку на процесс подсудимого, который слег в частную клинику, как попытку затянуть разбирательство. Это, по ее мнению, было сделано для того, чтобы добиться истечения десятилетнего срока давности, который наступит в феврале 2027 года. Просьбу поддержала прокурор. А на слушании 9 ноября в суд поступило также соответствующее представление от филиала №10 уголовно-исполнительной инспекции ФСИН. В нем говорилось, что находившийся под домашним арестом господин Михалевский 20 октября поступил в многопрофильный медицинский центр «К+31», откуда ориентировочно должен был выписаться 6 ноября примерно в 11 утра. Тремя днями ранее в палате медцентра ему установили устройство для контроля за передвижениями.
Однако впоследствии выяснилось, что, не дождавшись выписки, а также не получив разрешения суда об изменении места домашнего ареста, господин Михалевский, согласно данным с камер видеонаблюдения, в 6:58 утра самостоятельно покинул палату и тем же утром оказался в другом частном медицинском учреждении ООО «Нейро-Клиника».
Несмотря на то что туда его доставила бригада скорой помощи, суд не поверил в резкое ухудшение состояния здоровья фигуранта, у которого, согласно данным медицинских исследований, «не выявили «очагов острого инфаркта, кровоизлияний и тромбозов», а были диагностированы лишь хронические заболевания, такие как гипертоническая болезнь третьей стадии, хроническая обструктивная болезнь легких и сахарный диабет. В этой связи суд «критически» оценил «резкое состояние здоровья подсудимого», который к тому же самостоятельно покинул клинику в «удовлетворительном состоянии», а уже в 11 утра оказался в реанимации другого частного медучреждения.
Доводы защитников фигуранта о том, что подсудимому стало резко плохо, он не был надлежащим образом извещен о слушании, а состояние здоровья не позволяет ему находиться под стражей, судья не приняла.
Она пришла к выводу, что, подсудимый умышленно покинул место домашнего ареста, что «является способом избежать явки в суд и контроля со стороны уголовно-исполнительной инспекции».
В решении суда (имеется в распоряжении «Ъ») говорится, что сведений о наличии у подсудимого заболеваний, исключающих его возможность содержаться в СИЗО, в материалах дела не содержится и они суду не представлены, а фигурант не исполнял наложенные на него судом запреты и ограничения. Кроме того, он продолжил «модель поведения», избранную им во время предварительного следствия и направленную на затягивание процессуальных сроков. В итоге суд просьбу ФСИН удовлетворил. Он санкционировал арест «динамовца» до 9 января 2027 года.
Согласно принятому решению, которое было оглашено поздно вечером 9 ноября, сотрудники полиции и ФСИН должны были взять 68-летнего господина Михалевского под стражу по месту его нахождения.
Как ранее сообщал «Ъ», предъявленные подсудимому два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) связаны с хищением в 2016–2017 годах 50% доли двух соучредителей столичного ООО «Андим», владевшего бывшим пионерлагерем «Зорька» и землей в районе Киевского шоссе. По версии следствия, путем махинаций все имущество компании стоимостью свыше 400 млн руб. было выведено на подконтрольную фигуранту организацию, а потерпевшие, оценившие свои доли в $3,7 млн, ничего не получили. Речь идет о 30,83% доле, собственником которой являлся дальний родственник подсудимого Александр Багирян, а также о 19,17% уставного капитала, владельцем которых была гражданка Австрии, проживающая в США, Сюзанна Фавахири. Несмотря на то, что сами потерпевшие оценили причиненный им ущерб в $3,7 млн ($1,5 млн и $2,2 млн), проведенная по делу экспертиза определила причиненный госпоже Фавахири ущерб в 36,2 млн руб., а господину Багиряну — в 58,2 млн руб. Сам господин Михалевский в суде свою вину не признал, считая, что его отношения с потерпевшими носят гражданско-правовой характер.
Интересно, изначально в рамках данного дела Владимир Михалевский был арестован 10 февраля 2026 года, однако 23 марта Мосгорсуд смягчил ему меру пресечения. До этого фигурант дважды оказывался на скамье подсудимых по другим делам — о хищении у общества «Динамо» 21,4 млн руб. и о хищении 27 млн руб. у совладелицы банка РСИ Беллы Захарян. Первое дело в 2021 году было прекращено Замоскворецким судом Москвы в связи с истечением срока давности. Во втором случае суд в марте 2026 года назначил господину Михалевскому три года колонии, но он был освобожден от наказания также за сроком давности.