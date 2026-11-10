Фон дер Ляйен назвала условие для переговоров о безопасности Европы
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что продуктивные переговоры по безопасности в Европе могут быть начаты только после прекращения огня на Украине.
«Любые содержательные дискуссии об архитектуре безопасности Европы могут быть начаты только после того, как на Украине будет достигнуто прекращение огня»,— сказала госпожа фон дер Ляйен на пресс-конференции в Бухаресте.
Она отметила, что подобные обсуждения должны «проходить на соответствующей площадке, в частности с участием союзников по НАТО и членов ЕС».
10-11 ноября в Абу-Даби пройдет встреча представителей США, России и Украины. В Кремле заявляли, что европейские страны в обсуждениях участвовать не будут. Американский спецпосланник Джаред Кушнер заявил, что делегация США встретится с представителями Евросоюза, НАТО и Украины перед трехсторонними переговорами.