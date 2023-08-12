Крым был атакован 20-ю беспилотниками

Украина нанесла удар по Крыму 20-ю беспилотниками, заявило Минобороны РФ. 14 БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны, шесть — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал, разрушений нет, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

О работе средств ПВО над Крымом в ночь на 12 августа ранее сообщал советник главы республики Олег Крючков. По его словам, ПВО работала над несколькими районами полуострова. Ночью на Крымском мосту перекрывали движение. Оно было приостановлено в 1:30 и восстановлено в 3:16. Очевидцы публиковали в соцсетях видео взрыва в этот период.

Крым последние недели регулярно подвергается атакам с использованием ракет и беспилотников. Так, 6 августа был нанесен ракетный удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область.