Ближе к телу

По итогам девяти месяцев этого года на 10% чаще, чем год назад, покупали бюстгальтеры. Продажи женских трусов, согласно «Чек индексу», выросли на 8%, мужских — на 7%. Колготки покупали на 5% чаще. Носки стали единственной крупной категорией, число покупок в которой снизилось (на 3% год к году).