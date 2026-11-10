Ближе к телу

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Продажи нижнего белья выросли на 7%
Российские потребители в январе—сентябре 2026 года покупали нижнее белье на 7% чаще, чем годом ранее. Это одна из немногих растущих категорий фешен-рынка. Реализация таких товаров для женщин растет чуть заметнее — например, в августе—сентябре продажи трусов выросли на треть. Белье — базовая категория, на которую покупатели вынуждены тратиться даже в условиях жесткой экономии.
В январе—сентябре 2026 года российские потребители стали чаще покупать нижнее белье, следует из данных «Чек индекса».
Общее число покупок в сегменте за этот период выросло на 7% год к году, средний чек — на 6%, до 700 руб.
По итогам девяти месяцев этого года на 10% чаще, чем год назад, покупали бюстгальтеры. Продажи женских трусов, согласно «Чек индексу», выросли на 8%, мужских — на 7%. Колготки покупали на 5% чаще. Носки стали единственной крупной категорией, число покупок в которой снизилось (на 3% год к году).
Нижнее белье покупатели регулярно приобретают, даже находясь в режиме жесткой экономии, констатируют аналитики «Чек индекса». Спрос на белье более устойчив, чем на другие фешен-товары. Их в январе—сентябре приобретали на 7% реже, следует из данных платформы.
Хотя летом падение продаж на фешен-рынке в целом несколько замедлилось. К середине года покупатели адаптировались к выросшим ценам и реализовали отложенный спрос (см. “Ъ” от 22 октября). Это повлияло и на бельевой рынок — в частности, в сентябре—августе 2026 года число покупок женских трусов выросло на 32,9% год к году, до 40,8 млн штук, заметили в ЦРПТ — операторе системы маркировки «Честный знак».
Денежные продажи в категории за два месяца увеличились сразу на 83,7% год к году, до 23,9 млрд руб.
Более выраженная динамика может объясняться обелением сегмента, где с 1 марта 2025 года была введена поэтапная обязательная маркировка, поясняет гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
В августе этого года сопоставимые продажи у крупных бельевых брендов, например Intimissimi и Incanto, действительно заметно выросли год к году, говорит основатель Kloto Consulting Екатерина Куштримович, не приводя конкретных цифр. По мнению эксперта, во многом этот прирост обеспечил сезон распродаж: август для категории традиционно месяц скидок.
В российских офисах Oniverse (Calzedonia, Intimissimi, Tezenis и Falconeri), в «Альфа Текстайлз» (Incanto), а также в «Розтехе» («Дикая орхидея», «Дефиле») на запросы “Ъ” о продажах не ответили. Крупные игроки фешен-рынка, тоже представленные в сегменте продаж белья, например Melon Fashion Group (Zarina, Sela, Befree, Love Republic и Idol), также не смогли оперативно предоставить данные.
Реальный спрос на белье увеличивается, но покупки сейчас смещаются в онлайн, говорит Екатерина Куштримович.
В частности, некоторые крупные бренды, с которыми работает Kloto Consulting, отмечают рост оборота до 40% на Ozon и Lamoda с начала 2026 года, добавляет она. Роль играет и фактор износа: в последние годы базовые коллекции заметно подешевели в производстве, так как часть производителей экономит на материалах, отмечает госпожа Куштримович.
При этом в январе—сентябре 2026 года медианная цена, например, пары носков выросла на 11% год к году, до 318 руб., женских трусов — на 4%, до 356 руб. за штуку, мужских трусов — на 2%, до 409 руб., приводит данные «Чек индекс». Медианная цена колготок выросла в среднем на 4%, до 315 руб. У Росстата данные по динамике средних цен на эти категории белья похожие: например, средняя цена женских трусов выросла на 4,7%, до 359 руб., мужских — на 3,3%, до 416 руб., детских — на 5,4%, до 218 руб.
Газета «Коммерсантъ» №207от 10.11.2026, стр. 1