МИД КНР назвал клеветой обвинения главы Nvidia в шпионаже на Китай

О начале расследования в Nvidia днем ранее сообщили издания New York Times и Financial Times. Дженсен Хуанг обвиняется в связи с руководительницей китайской технологической компании Элис Хуань, работавшей, по утверждению американских чиновников, на китайскую разведку. Глава Nvidia признал, что у него с женщиной был роман.