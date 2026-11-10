МИД КНР назвал клеветой обвинения главы Nvidia в шпионаже на Китай
Китай отвергает обвинения в шпионаже, связанные с расследованием компании Nvidia в отношении своего генерального директора Дженсена Хуанга, следует из комментария официального представителя МИД КНР Го Цзякуня.
«Так называемое утверждение о "китайском шпионаже" — чистая выдумка и клевета»,— сказал Го Цзякун на пресс-конференции (цитата по сайту МИД Китая).
О начале расследования в Nvidia днем ранее сообщили издания New York Times и Financial Times. Дженсен Хуанг обвиняется в связи с руководительницей китайской технологической компании Элис Хуань, работавшей, по утверждению американских чиновников, на китайскую разведку. Глава Nvidia признал, что у него с женщиной был роман.
9 ноября по данной теме высказался президент США Дональд Трамп. Он объявил, что и ФБР расследует связь гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга с китайской бизнесвумен. Президент заявил, что «поражен» обвинениями в адрес одного из своих ближайших соратников в Кремниевой долине. Также он сказал, что имел беседу с подозреваемым, и Дженсен Хуанг сказал ему, что понятия не имел ни о какой шпионской деятельности подруги, сообщает Reuters.