Власти Крыма сообщили о срабатывании дымовой завесы при отражении атаки на мост

Советник главы Крыма Крючков сообщил, что спецслужбы поставили дымовую завесу в районе Крымского моста. Ранее в Telegram-каналах появились видеозаписи о задымлении в Керченском проливе.

Сейчас движение по мосту перекрыто. «Специальными службами была поставлена дымовая завеса. Движение возобновится в ближайшее время»,— написал господин Крючков в Telegram.

Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что над Керченским проливом работала система ПВО. Были сбиты две ракеты, запущенные вооруженными силами Украины. По его данным, мост повреждений не получил.

В то же время глава офиса президента Украины Андрей Ермак выложил в Telegram песню «Yellow Submarine». 17 июля Крымский мост был атакован морскими дронами.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».