Аудиторы у скважины
У Счетной палаты возникли вопросы к уплате НДД нефтекомпаниями
Счетная палата заинтересовалась плательщиками налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья — одним из первых объектов проверки может стать компания РНГ, осваивающая часть Среднеботуобинского месторождения в Якутии. Аудиторы требуют от РНГ раскрыть данные об уплате НДД, сведения о добыче сырья и бизнес-планы. Но компания пытается аннулировать представление и уже приостановила его действие в суде.
Счетная палата требует от владельца лицензии на Восточные блоки Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) в Якутии АО РНГ предоставить информацию по НДД от добычи углеводородного сырья. Об этом сказано в определении Арбитражного суда Москвы по заявлению РНГ о признании недействительным октябрьского представления аудиторов. Компания также подала ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия представления. Это ходатайство суд удовлетворил. Заседание по иску назначено на 25 ноября. В РНГ и Счетной палате комментарии не предоставили.
Как сказано в материалах суда, Счетная палата требует от РНГ устранить препятствия для проведения экспертно-аналитического мероприятия и предоставить ряд документов. Среди них — копии деклараций по НДД за 2019–2025 годы, подтверждения оплаты НДД, сведения о налоговых проверках, информация о договорах аренды и используемом на участке недр имуществе, сведения о добыче нефти, газа и газового конденсата, дебиты скважин, коэффициенты извлечения нефти, копии материалов бизнес-планов и т. д.
В РНГ, сказано в определении суда, указали, что Счетная палата «последовательно реализует меры принуждения» и следующая мера грозит дисквалификацией руководителя, приостановлением операций по счетам и может вызвать дестабилизацию бизнеса. Требуемые аудитором документы составляют коммерческую тайну и могут быть предоставлены по требованию госорганов, но эти требования должны быть мотивированными. Счетная палата, приводится в материалах суда позиция РНГ, не раскрыла мотивировку, цель и правовые основания истребования сведений.
Среднеботуобинское НГКМ — одно из крупнейших в Восточной Сибири. Разработку Центрального блока и Курунгского лицензионного участка месторождения ведет «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти»). У РНГ начальные извлекаемые запасы нефти на государственном балансе на начало 2026 года — 40,5 млн тонн, сказано в презентации компании. Лицензия на разведку и добычу сырья в пределах Восточных блоков Среднеботуобинского НГКМ действует до 31 декабря 2117 года.
Текущие акционеры РНГ не раскрываются. Ранее сообщалось, что компанией владеют российские инвесторы через кипрскую Eastsib Holding Company Ltd. РБК в 2019 году писал, что с Eastsib мог быть связан бывший член правления «Еврофинанс Моснарбанка» (сегодня — Моснарбанк) Александр Бондаренко. По данным издания, он фигурировал в деле о мошенничестве наряду с сотрудниками отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ.
НДД, в отличие от НДПИ, взимается не с объемов добытой нефти, а с выручки от продажи сырья за вычетом расходов. Как отмечали эксперты Kept, такой механизм дает возможность отложить налоговую нагрузку до момента получения прибыли от добычи, что повышает инвестиционную привлекательность разработки трудных категорий запасов, добыча которых при уплате НДПИ нерентабельна. О том, что Счетная палата могла разослать в нефтекомпании запрос для анализа эффективности применения НДД, в августе писал налоговый эксперт Борис Луцет в своем Telegram-канале. Как отмечал эксперт, вокруг НДД в последние годы ведутся основные дискуссии в части дальнейшего развития добычи в условиях истощения традиционных запасов и исход аудита, если тот состоится, может решить многое. Счетная палата в докладе за январь—июнь 2026 года отмечала риски сокращения поступлений от НДД на 47,9%, до 1,07 трлн руб.
Ведущий юрисконсульт представительства «Юрэнергоконсалт» Ольга Зайцева полагает, что РНГ, скорее всего, один из объектов более широкого анализа, что видно прежде всего по составу запрошенных документов. Ведомство просит не только декларации и платежки по НДД за 2019–2025 годы, но и финансово-экономические модели и бизнес-планы, которые компания направляла в Минэнерго и Минфин, когда обосновывала перевод участка недр на НДД, а также модели при прежней системе налогообложения. «По сути, аудиторы хотят сравнить, что компания обещала государству при переходе на новый режим, с тем, что фактически получил бюджет»,— поясняет она. Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин также говорит, что запрос к РНГ выглядит как часть более широкого анализа того, как работает НДД. Пока публично известно об одном таком случае, поэтому судить о масштабе проверок рано, добавляет он.
По словам партнера Lidings Степана Гузея, кроме прямых рисков привлечения к ответственности за отказ в предоставлении документов и информации, существуют риски направления Счетной палатой материалов проверки в правоохранительные органы с указанием на необходимость возбуждения уголовного дела. Прямого влияния на лицензию представление иметь не будет, добавляет госпожа Зайцева. По ее словам, основания для отзыва лицензий связаны прежде всего с нарушением условий пользования недрами.
Газета «Коммерсантъ» №207от 10.11.2026, стр. 7