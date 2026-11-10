Аудиторы у скважины

Ведущий юрисконсульт представительства «Юрэнергоконсалт» Ольга Зайцева полагает, что РНГ, скорее всего, один из объектов более широкого анализа, что видно прежде всего по составу запрошенных документов. Ведомство просит не только декларации и платежки по НДД за 2019–2025 годы, но и финансово-экономические модели и бизнес-планы, которые компания направляла в Минэнерго и Минфин, когда обосновывала перевод участка недр на НДД, а также модели при прежней системе налогообложения. «По сути, аудиторы хотят сравнить, что компания обещала государству при переходе на новый режим, с тем, что фактически получил бюджет»,— поясняет она. Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин также говорит, что запрос к РНГ выглядит как часть более широкого анализа того, как работает НДД. Пока публично известно об одном таком случае, поэтому судить о масштабе проверок рано, добавляет он.