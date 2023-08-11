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Коммерсантъ FM
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Нацгвардия Нигера обвинила французских военных в гибели пяти своих солдат

Пять солдат погибли, четверо пострадали во время атаки французских военных на Нацгвардию Нигера. Об этом заявило командование самой Нацгвардии. Франция ранее отвергала обвинения в атаке.

Мятежники Нигера обвинили французских военных в атаке ранее на этой неделе. Утверждалось, что те освободили террористов и нарушили воздушное пространство страны. В связи с этим силы обороны и безопасности получили поручение повысить уровень тревоги. Париж все обвинения отвергал.

Данные командования Нацгвардии о жертвах атаки привел портал ActuNiger. Погибших похоронили в Ниамее. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы. В больнице их навестила делегация Национального совета по защите родины (сформирован мятежниками).

Нигер — бывшая колония Франции, оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. В стране расположено около 1,5 тыс. французских военных. После военного переворота в стране проходят протесты против присутствия французского контингента. Захватившие власть военные отказываются от сотрудничества с Парижем. Франция, другие страны Запада и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) призывают мятежников вернуть власть демократически избранному президенту. Лидеры ЭКОВАС одобрили военную интервенцию в Нигер. Мали и Буркина-Фасо, в которых в прошлые годы также произошли военные перевороты, заявляли, что в случае вмешательства они будут считать интервенцию объявление им войны.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Нигер не рад гостям».

Леонид Уварчев

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