Военные Нигера денонсируют соглашения с Францией

Военные, захватившие власть в Нигере, объявили о денонсации военных соглашений с Францией, сообщает Reuters. Как уточняет агентство, Франция дислоцировала в Нигере от 1000 до 1500 военнослужащих. Их направили для помощи в борьбе с повстанцами группировок, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) и «Исламским государством» (запрещено в РФ).

В ночь на 27 июля группа военных из президентской гвардии Нигера сообщила, что президент Мохамед Базум и члены его семьи отстранены от власти. Командование армии Нигера поддержало военных, устроивших мятеж. Господин Базум отказался уходить в отставку. 1 августа Евросоюз объявил об эвакуации своих граждан из Нигера. На следующий день военные Нигера назначили новых глав регионов страны.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Франция поторопилась забрать своих граждан из Нигера».

Лаура Кеффер