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Коммерсантъ FM
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Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию

Совершившие военный переворот в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию и в нарушении воздушного пространства страны. Данных о пострадавших и погибших нет.

«Национальный Совет по защите отечества информирует... о фактах поведения французских сил на нашей территории. Сегодня, 9 августа 2023 года, в 06:30 утра позиции Нацгвардии Нигера... стали объектом атаки»,— сказал представитель мятежников Амаду Абдраман (цитата по «РИА Новости»).

Как утверждает господин Абдраман, сегодня французские военные также подняли в воздух военный самолет из Нджамены, столицы Чада. «Этот самолет намеренно прекратил все контакты с управлением воздушным движением после вхождения в наше воздушное пространство»,— сказал он. По его словам, глава Национального Совета по защите отечества распорядился повысить уровень тревоги по всей территории государства.

В ночь на 27 июля военные из президентской гвардии Нигера заявили об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Он отказался уходить в отставку и призвал США помочь восстановить порядок в стране. После Нигер посетила и. о. заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд. Она провела переговоры с руководством военных, но ей не разрешили встретиться с Мохамедом Базумом.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Нигер не рад гостям».

Олеся Павленко

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