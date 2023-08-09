МИД Франции отверг обвинения мятежников Нигера в атаке на нацгвардию

МИД Франции отверг заявления мятежных властей Нигера, обвиняющих французских военных в атаке на нацгвардию. Сообщение приводит Reuters.

«Никакого нападения на нигерийский лагерь не было»,— сказано в заявлении. В сообщении также отмечается, что было получено разрешение на полет французского самолета через воздушное пространство Нигера.

Ранее сегодня, 9 августа, военные Нигера обвинили Францию в атаке на нацгвардию и в нарушении воздушного пространства страны. Глава совета по защите отечества распорядился повысить уровень военной тревоги по всей территории государства.

В ночь на 27 июля военные из президентской гвардии Нигера заявили об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Он отказался уходить в отставку и призвал США помочь восстановить порядок в стране. После Нигер посетила и. о. заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд. Она провела переговоры с руководством военных, но не получила разрешение на встречу с Мохамедом Базумом.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Нигер не рад гостям».

Олеся Павленко