Страны ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее»

Лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) одобрили военное вмешательство в Нигер «как можно скорее» после произошедшего в стране военного переворота. Об этом сообщил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара, не приведя конкретные сроки.

«Начальники штабов (стран ЭКОВАС.— "Ъ") проведут конференции, чтобы согласовать это дело, но у них есть согласие глав государств, чтобы начать операцию как можно скорее»,— сказал господин Уаттара по итогам экстренного саммита ЭКОВАС (цитата по AFP).

В ночь на 27 июля военные из президентской гвардии Нигера объявили об отстранении Мохамеда Базума от власти. Он отказался уходить в отставку и призвал США помочь восстановить порядок в стране. Нигер посетила и. о. зам госсекретаря США Виктория Нуланд и провела переговоры с руководством военных. Те заявили ей, что убьют президента в случае интервенции.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Нигеру дали время».

Лаура Кеффер