Джунгли позвали

Амазония близка к точке невозврата, по достижению которой уже не сможет самостоятельно восстанавливаться. Это признали участники саммита по проблемам крупнейшего в мире тропического леса. Состоявшаяся 8–9 августа в Бразилии встреча высокопоставленных представителей восьми стран Амазонского пакта и ряда внерегиональных держав должна была стать главным внешнеполитическим достижением бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который активно занялся восстановлением позиций своей страны на мировой арене. Защита Амазонии, страдающей от неконтролируемого развития сельского хозяйства, животноводства и промышленности, а также оргпреступности, была одним из его ключевых предвыборных обещаний. Однако полного единодушия насчет методов спасения Амазонии на саммите в итоге не оказалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите по проблемам Амазонии

Фото: Ueslei Marcelino, Reuters Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите по проблемам Амазонии

Фото: Ueslei Marcelino, Reuters

Проблема общая, инициатива — бразильская

В начале этого месяца посвященные спасению Амазонии «мозговые штурмы» шли один за другим. 4–6 августа бразильский город Белен на берегу реки Пара принял около 10 тыс. участников «Амазонских диалогов» — экспертной площадки для выработки решений по улучшению ситуации в регионе. В рамках «Диалогов» было запланировано 405 разных мероприятий с участием коренных жителей Амазонии, экологов, правозащитников и чиновников разных уровней.

7 августа эстафету перехватили главы МИДов и министры по делам окружающей среды стран Амазонии. И, наконец, восьмого числа пришло время лидеров. Помимо хозяина саммита — президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы — на двухдневную встречу приехали президенты Боливии, Колумбии и Перу, премьер-министр Гайаны, вице-президент Венесуэлы, а также главы МИДов Эквадора и Суринама. Они встретились в первый день саммита.

А во второй день, 9 августа, региональные лидеры провели встречу с внерегиональными игроками — представителями республики Сент-Винсент и Гренадины (это действующий председатель Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна), Франции (Амазония занимает значительную часть ее заморского департамента — Французской Гвианы), Норвегии и Германии (два ключевых донора бразильского Фонда Амазонии), ОАЭ (страна-хозяйка следующей Конференции ООН по изменению климата), а также Индонезии, Конго и Демократической Республики Конго (три государства, где также расположены обширные тропические леса).

Президент да Силва заранее называл встречу исторической, отмечая: лидеры стран региона впервые за 45 лет (то есть с момента подписания в 1978 году Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки) попытаются выработать общую политику. Ключевая цель, по словам бразильского президента,— остановить уничтожение лесов, при этом обеспечивая дальнейшее развитие региона и улучшение условий жизни коренного населения.

Однозначно ответить на вопрос о размерах территории Амазонии сложно: разные структуры и ученые используют разные методики подсчета.

В авторитетных источниках говорится и о 5,5 млн квадратных километров, и о 7,8 млн. Чаще всего в СМИ пишут так: «более 7 млн квадратных километров».

Как утверждается в документах Организации Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки (ОДСА), в регионе проживает 48 млн человек. Среди них — представители примерно 400 племен, которые разговаривают на трех сотнях языков. В Амазонии можно найти не менее 10% от общего числа видов растений и животных на планете. А это огромное число видов насекомых (не менее 2,5 млн видов), растений (40 тыс.), рыб (2,2 тыс.), птиц (1294), амфибий (428), млекопитающих (427), рептилий (378).

При этом, с одной стороны, ученые регулярно совершают открытия (недавний пример — обнаружение нового вида гигантских пауков-крабов). А с другой — целый ряд животных и растений вымирает или находится под угрозой вымирания.

Например, если говорить о приматах, то ученые сейчас особенно громко бьют тревогу по поводу пегих тамаринов, которые живут только в тропических лесах на территории Бразилии.

Основная тяжесть груза по спасению Амазонии давно легла на плечи руководства Бразилии, ведь на нее приходится около 60% территории этого тропического леса.

Любопытно, что лидеры стран региона до этого встречались на амазонские саммиты трижды — и каждый раз (в 1989-м, 1992-м и 2009-м) дело было в Бразилии. Правда, в другом городе — Манаусе, расположенном на берегу реки Риу-Негру.

«В последний раз мы встречались 14 лет назад, впервые собираемся здесь в штате Пара. И впервые наша встреча происходит на фоне серьезного обострения климатического кризиса. Возобновление и укрепление нашего сотрудничества важно как никогда. Вызовы и возможности нашей эпохи требуют совместных действий»,— заявил на открытии саммита президент да Силва. Он также выразил уверенность в том, что история Амазонии разделится на до и после этой встречи.

Не без разногласий

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одним из самых ярких заявлений на саммите отметился президент Колумбии Густаво Петро (слева)

Фото: Reuters Одним из самых ярких заявлений на саммите отметился президент Колумбии Густаво Петро (слева)

Фото: Reuters

Нехватки идей насчет того, что именно надо предпринять странам Южной Америки и их союзникам, на саммите не наблюдалось. Так, сам бразильский лидер предложил начать относиться к Амазонии как к «инкубатору знаний и технологий», благодаря которому могут быть найдены «решения многочисленных проблем человечества». Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес призывала «объявить чрезвычайное положение» в странах региона, осознающих серьезность всех проблем и «причиненный амазонскому бассейну ущерб». Президент Боливии Луис Арсе клеймил США за существующие, по его словам, идеи создания военных баз в Южной Америке и, в частности, в Амазонии. Да и европейским государствам от него досталось — тоже за попытки заполучить контроль над регионом, но уже при помощи иных методов (например, деятельности НКО). По словам президента Арсе, страны региона должны всячески противостоять капитализму, который «подвергает риску человечество и природу».

Наиболее громким оказалось выступление президента Колумбии Густаво Петро. Он предложил создать, во-первых, региональный экологический суд для рассмотрения дел о преступлениях против тропических лесов. А во-вторых — «амазонское НАТО». Имелось в виду подписание некоего договора о военном сотрудничестве, который по задумке господина Петро позволил бы остановить преступления против человечности и все остальные происходящие в сельве противозаконные деяния.

Пикантности этому заявлению придало то, что Колумбия давно развивает отношения с Североатлантическим альянсом, а с 2022 года обладает статусом «основного союзника США вне НАТО». Впрочем, стоит понимать, что в случае с Амазонией речь шла о яркой и не совсем точной метафоре Густаво Петро, а не о каком-то дублирующем все функции НАТО южноамериканском объединении, которое будет заниматься отражением угроз извне.

В итоге участники саммита приняли декларацию из 113 пунктов, но многие из них были лишены какой-то конкретики.

Например, заявлялось о необходимости «содействия устойчивому, гармоничному, целостному и инклюзивному развитию Амазонии», совместной борьбы с бедностью и неравенством, «продвижения инновационных механизмов финансирования действий по борьбе с изменением климата», приложения усилий по созданию «финансовых и нефинансовых стимулов для сохранения лесов».

Конкретные итоги двух дней — решения о создании Альянса по борьбе с обезлесением, Центра по сотрудничеству полицейских структур, общей системы контроля воздушного пространства, Форума амазонских городов, механизма взаимодействия коренных народов и властей, международной научно-технической группы (примерно такой, как действующая с 1988 года Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата), специальных структур по защите прав женщин, по технологическому развитию региона, по управлению водными ресурсами.

При этом ожидания были значительно выше. Луису Инасиу Луле да Силве не удалось добиться того, чтобы все страны вслед за Бразилией взяли на себя обязательство покончить с обезлесением своей части Амазонии к 2030 году. Ту же цель ставит перед собой Колумбия. Но на саммите было решено, что дедлайны каждая страна будет устанавливать самостоятельно. А, например, Густаво Петро не нашел понимания (в частности, той же Бразилии и Эквадора), когда предложил договориться о скорейшем отказе от добычи в сельве нефти, газа и угля.

Близость к точке невозврата

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вырубленный участок тропического леса в районе бразильского Манауса

Фото: Bruno Kelly / File Photo / Reuters Вырубленный участок тропического леса в районе бразильского Манауса

Фото: Bruno Kelly / File Photo / Reuters

Самый распространенный штамп, который используется при описании Амазонии,— это «легкие планеты». Однако ученые утверждают, что метафора теперь уже неверна: например, в 2010–2019 годах этот тропический лес выделял на 18% больше углекислого газа, чем кислорода. К настоящему моменту ситуация наверняка в корне не изменилась.

Упоминаемые учеными причины — изменение климата и «деятельность человека» в сельве. Площадь Амазонии постоянно уменьшается. Так, в 2022 году был поставлен печальный рекорд: по данным бразильского Амазонского института человека и окружающей среды (Imazon), было уничтожено почти 10,6 тыс. квадратных километров леса на территории Бразилии. Это больше, чем, например, вся территория Кипра или Ливана. И это рекорд с 2008 года, когда Imazon стал выпускать подобные доклады.

Такой результат — следствие целого ряда факторов. Первый — активное развитие сельского хозяйства. В первую очередь разведение крупного рогатого скота (эта деятельность, по некоторым оценкам, несет ответственность за 80% от общих объемов обезлесения) и выращивание соевых бобов. Бразильский закон требует, чтобы владельцы ранчо и фермеры сохраняли 80% леса на своей земле, но угроза штрафов многих не останавливает. Часто для расчистки места для пастбищ фермеры просто поджигают леса, и далеко не всегда потом пожар удается контролировать. При этом даже если природоохранные органы накладывают запреты на продажу продукции фермеров-нарушителей, все это легко обходится: как рассказывал в своем репортаже журнал Time, владельцы ранчо просто вначале продают скот посредникам, а уже те перепродают на крупные скотобойни, где никого не интересует «родословная» скота.

Вторая причина — незаконная вырубка леса с целью продажи древесины. Ранее местные СМИ сообщали, что большая часть древесины на бразильском рынке происходит как раз из Амазонии. Более того, базирующаяся в Лондоне НКО Earthsight сообщала о том, что нелегально полученная древесина из Амазонии поставлялась в США и ЕС.

Третья причина — нелегальная добыча полезных ископаемых (в первую очередь золота).

Отметим, что так называемое «наркообезлесение» (термин из доклада этого года от Управления ООН по наркотикам и преступности) — важный, если не ключевой фактор ухудшения ситуации в Амазонии. «Многие работники нелегальных шахт — это также перевозчики наркотиков и наоборот»,— говорит бразильский офицер полиции Чарльз Насименту, которого цитирует агентство Reuters. Рубка леса на древесину или, например, нелегальная добыча золота используются наркомафией в качестве способов отмывания денег. А их, по-видимому, у этих людей немало.

Благодаря обильному урожаю коки в Андах и рекордному спросу на кокаин в Европе Амазонка в последние годы превратилась в магистральный путь наркоторговли. Незаконные грузы легко перемещать к Атлантическому океану на лодках, подлодках или самолетах по огромному малонаселенному региону.

По данным организации «Бразильский форум общественной безопасности», 40% кокаина, который перевозится в этой стране, проходит именно через Амазонию.

Кроме того, леса становится меньше в результате строительства новых дорог и расширения поселений. Например, эксперты обращают внимание на то, что в Боливии и Перу менониты — последователи одного из протестантских движений, настроенные ультра-консервативно,— на «сомнительных юридических основаниях» берут под свой контроль новые земли, при этом расчищая их от леса.

Наконец, нельзя не упомянуть и природный фактор — в сухой сезон пожары в Амазонии могут начаться моментально. А в этом году все может быть хуже, чем обычно. Всему виной —природный феномен потепления экваториального тихоокеанского течения Эль-Ниньо, который возникает раз в несколько лет и уже привел к рекордным температурам в целом ряде районов Латинской Америки.

Все это не может не тревожить — что было зафиксировано и в итоговой декларации бразильского саммита. В эти дни многие вспоминали, что в период с 1985 по 2021 год обезлесение затронуло примерно 17% Амазонии, а ученые утверждают: в диапазоне 20–25% находится точка невозврата, после перехода которой тропические леса не смогут восстанавливаться. И в итоге человечество Амазонию потеряет. Останется лишь саванна с редко разбросанными деревьями и кустарниками.

Помимо всего прочего это напрямую скажется на благополучии Южной Америки: 75% ВВП региона напрямую завязано на дожди, которые формируются в Амазонии. Впрочем, кардинально иной станет вся планета. Например, как следует из недавнего исследования, изменения в Амазонии напрямую отражаются на ситуации в таком отдаленном от нее регионе, как Тибетское нагорье.

Иной взгляд

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одним из решений саммита было усиление взаимодействия с коренными народами Амазонии, но разногласий между странами еще не мало

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Одним из решений саммита было усиление взаимодействия с коренными народами Амазонии, но разногласий между странами еще не мало

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

До середины 1960-х годов попыток по-настоящему серьезного освоения Амазонии ни в Бразилии, ни в других странах региона не предпринимали. В 1964 году бразильские военные в результате переворота захватили власть в стране и решили также «завоевать Амазонию», чтобы сделать из нее главный аграрный регион. Был основан Национальный институт колонизации и аграрной реформы. Начали появляться первые фермы и ранчо, в Амазонии стали строиться ГЭС и дороги. В начале 1970-х по телевидению активно крутили рекламу, призывавшую воспользоваться шансом и купить в Амазонии дешевую землю. И многие действительно туда в итоге переехали.

При этом уже к 1978 году лидеры стран региона поняли, что такие процессы надо жестко контролировать. Боливия, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Гайана, Перу, Суринам и Венесуэла подписали Договор о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки, ставивший целью охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. А в 1995 году теми же участниками была создана организация с аналогичными целями и задачами.

Как раз в те годы в Бразилии начинала активно создаваться система по наблюдению за ситуацией в Амазонии — SIVAM. Как писал «Ъ» в 1995 году, планировался «крупнейший из известных экологических проектов, когда-либо осуществлявшихся на Земле», «колоссальная электронная система слежения, которая сможет контролировать буквально все: от состояния окружающей среды до передвижения всех видов транспорта». «С помощью SIVAM власти Бразилии надеются контролировать систему землепользования и охраны границ, эффективно бороться с торговлей наркотиками (в перспективе — с подключением к проекту соседних стран региона, Колумбии, Боливии и Перу, являющихся основными наркопроизводителями,— предусматривается полное искоренение производства кокаина), оказывать скорую медицинскую помощь в труднодоступных районах Амазонии, а также смогут создать в регионе современную систему телекоммуникаций»,— отмечал «Ъ».

Система SIVAM в итоге была создана только к 2002 году. И в полной мере добиться поставленных целей (побороть наркопреступность и так далее) не удалось до сих пор.

Проблема помимо прочего состоит в следующем: в самой Бразилии нет единства насчет того, что надо предпринимать и надо ли вообще. Самый яркий пример — водораздел между Луисом Инасиу Лулой да Силвой и президентом в 2019–2023 годах Жаиром Болсонару, который выдвигался на второй срок, но проиграл (напомним, что на выборах-2022 разница между первым и вторым составила 1,8% голосов).

В годы своего правления господин Болсонару не раз выступал с резонансными заявлениями о том, что никакой проблемы с Амазонией нет. Политик, которого активно поддерживал крупный агробизнес, много говорил о необходимости «изучения экономического потенциала Амазонии», что подразумевало расширение хозяйственной деятельности в регионе. При этом он выступал категорически против вмешательства в происходящее других стран.

Особенно остро Жаир Болсонару реагировал на инициативы президента Франции Эмманюэля Макрона, призывавшего в рамках саммита G7 обсуждать пожары в амазонских лесах. «Наш дом горит. Буквально. Амазония — “легкие” нашей планеты, производящие 20% кислорода — охвачена пламенем. Это кризис международного масштаба»,— писал французский лидер в соцсети X (бывший Twitter). «Бразильское правительство остается открытым для диалога на основании объективных фактов и взаимного уважения. Рекомендация президента Франции обсудить проблемы Амазонии на саммите G7 без участия стран региона свидетельствует о колониальных взглядах, устаревших в XXI веке»,— парировал Жаир Болсонару. Затем он и вовсе позволил себе комментарий, касающийся внешности первой леди Франции Брижит Макрон.

При этом обеспокоенность выражал не только Эмманюэль Макрон. Например, с призывами спасти леса Амазонии — «главный источник кислорода и биоразнообразия» — выступал генсек ООН Антониу Гутерриш. В числе критиков политики Жаира Болсонару также были знаменитая шведская активистка Грета Тунберг и многочисленные экологические НКО.

Давно проверенные методы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индеец на марше перед началом саммита по проблемам Амазонии

Фото: Ueslei Marcelino , Reuters Индеец на марше перед началом саммита по проблемам Амазонии

Фото: Ueslei Marcelino , Reuters

В день открытия саммита в Белене Эмманюэль Макрон вновь вернулся к теме, написав в соцсети X: «Положить конец обезлесению — это срочная задача», имеющая ключевое значение для всего мира. И в этот раз такое заявление негативной реакции в Бразилии не вызвало.

Напомним, что экологическая и природоохранная политика в крупнейшей стране Латинской Америки развернулась на 180 градусов после прихода к власти Луиса Инасиу Лулы да Силвы, инаугурация которого состоялась 1 января 2023 года. Еще в ходе предвыборной кампании он давал понять: Амазония важна «с точки зрения перспектив выживания человечества», поэтому «все несут ответственность за оказание помощи в заботе о ней».

После инаугурации политик сразу же приступил к выполнению обещаний. Среди прочего, он назначил свою соратницу Марину Сильву на пост министра окружающей среды, а также создал новый пост — министра по делам индейского населения, значительная часть которого как раз и проживает в Амазонии.

В мае Лула да Силва представил план, который, впрочем, в многом повторял программу времен его первого президентского срока (2003–2011). Ключевые пункты — значительное расширение территорий заповедников, усиление мониторинга нелегального уничтожения леса (в частности, путем увеличения штата специалистов), более активное использование получаемой со спутников информации, урегулирование вопросов с правами собственности на землю. С 2004 года, когда первый план был принят, к 2012-му темпы обезлесения в бразильской Амазонии упали на 83%. Затем, при президенте Болсонару, который предпочитал бороться с противозаконной деятельностью в Амазонии путем точечных силовых операций, этот показатель вырос на 75%.

Тем временем уже сейчас вновь заметны впечатляющие результаты политики Лулы да Силвы.

Анализ информации со спутниковой системы Deter, управляемой Национальным институтом космических исследований (INPE), показывает: в первой половине 2023 года вырубка леса в Бразилии сократилась на 33,6% по сравнению с январем-июнем прошлого года (2,65 тыс. квадратных километров против 4 тыс. квадратных километров).

Статистика и новости, поступающие из Бразилии, говорят сами за себя. Штрафов за незаконное уничтожение леса, например, за первые семь месяцев этого года было выписано на $400 млн — это почти на 150% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Громко звучали новости о разгроме правоохранительными органами нелегальных шахт — например, на территории проживания группы племен яномама. Было уничтожено 250 шахтерских лагерей (большинство — уже не действующие), изъято около 4,5 тыс. литров топлива и 1,2 кг золота, было задержано (а потом отпущено) по крайней мере 805 шахтеров. Целью их арестовать правоохранители не задавались, вместо этого сосредоточившись на конфискации или блокировании активов тех, кто занимается противозаконными операциями (сообщалось о блокировании 68 млн реалов, что эквивалентно $13 млн). Прошли и рейды против тех, кто добывает древесину. В ближайших планах — усиление сотрудничества с NASA для мониторинга болевых точек Амазонии (новые спутники позволят видеть даже то, что происходит под пологом леса).

Впрочем, не все зависит от Бразилии. Так, второе место по обезлесению занимает Боливия, где главная проблема — расчистка территории для выращивания сои. Свои особенности есть, например, и у Колумбии: примирение правительства с бойцами FARC в 2016 году спровоцировало передел сфер влияния в колумбийской Амазонии, которой теперь во многом управляют мелкие вооруженные группы, не подчинившиеся решению самой известной и некогда влиятельной радикальной группировки. В Эквадоре и Перу ключевые проблемы, связанные с Амазонией,— обустройство нелегальных шахт и выращивание коки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время выступления на саммите

Фото: Ricardo Stuckert/Brazil Presidency, Reuters Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время выступления на саммите

Фото: Ricardo Stuckert/Brazil Presidency, Reuters

В общем, идея Лулы да Силвы собраться всем в одном месте и попытаться принять какую-то единую стратегию была правильной. Теперь бразильский лидер ее будет развивать. Так, в сентябре он намерен донести свои мысли до участников Недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Бразильская сторона собирается поднять тему и на Конференции ООН по изменению климата (COP28), которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае. А конкретными результатами можно будет похвастаться в 2025 году, когда аналогичная конференция (COP30) состоится в том самом Белене, где на этой неделе заседали лидеры стран региона.

А вот что будет потом — сказать сложно. Причина — очередные президентские выборы, которые пройдут в Бразилии в 2026 году на фоне традиционной бразильской поляризации общества. Жаир Болсонару принять участие в гонке не сможет: в июне суд за «злоупотребление властью» запретил ему занимать госдолжности до 2030 года. Но в СМИ уже вовсю обсуждается вариант, при котором в президенты выдвинется его жена Мишель. И тогда отношение бразильских властей к амазонской проблеме вновь кардинальным образом поменяется.

Павел Тарасенко