В АЛРОСА отмечают, что в октябре чистый импорт сырья в Индию приблизился к среднемесячному уровню за последние 12 месяцев, несмотря на традиционное замедление закупок перед праздником Дивали, во время которого огранщики приостанавливают работу на полмесяца. По прогнозам компании, исходя из индийской статистики за десять месяцев глобальные закупки алмазного сырья в 2026 году могут составить около 110 млн карат, а общемировая добыча, скорее всего, зафиксируется на уровне 95 млн карат. «Такое соотношение указывает на постепенную нормализацию рынка»,— говорят в АЛРОСА. В компании добавляют, что спрос постепенно распространяется с крупных алмазов на более мелкие размерные группы, на что указывала корректировка средних цен, по данным статистики Индии. Расширение спроса и рост среднего чека в ритейле на фоне сокращения добычи — один из признаков восстановления рыночного баланса, заявили в АЛРОСА.