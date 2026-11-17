Ограница им поможет
Поставки алмазов в Индию увеличились на 120% в октябре
Крупнейший в мире производитель бриллиантов Индия увеличила импорт алмазов в октябре на 120% в каратах и в два раза в денежном выражении. Рост могли обеспечить небольшие камни, закупавшиеся для пополнения запасов огранщиков. В АЛРОСА видят признаки постепенной нормализации рынка, но часть аналитиков указывают, что динамика частично объясняется низкой базой 2025 года.
Индия, на которую приходится 90% мировой огранки алмазов, увеличила импорт необработанных камней в октябре на 120% год к году, до 8 млн карат, следует из данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC). В денежном выражении закупки увеличились в два раза, до $770 млн. Средняя цена импорта сократилась примерно на 12%, до $96 за карат.
За текущий финансовый год (апрель—октябрь) Индия импортировала 67,2 млн карат стоимостью $5,77 млрд. Это примерно соответствует объему поставок за аналогичный период 2025 года, но в денежном выражении объем импорта остается ниже прошлогоднего на 9,7%.
В БКС отмечают, что чистый импорт алмазов в Индию в октябре в деньгах по-прежнему отстает от среднего значения октября 2017–2024 годов, хотя и выше среднего уровня 2025 года. «Есть некоторое оживление в годовой динамике, но здесь важную роль играет сезонный фактор, так как впереди рождественские праздники в США, которые являются основным рынком сбыта бриллиантов»,— указывают аналитики.
Согласно данным GJEPC, экспорт бриллиантов из Индии в октябре увеличился на 19% год к году, до 1,7 млн карат, стоимость поставок выросла на 10,5%, до $1,1 млрд.
По итогам апреля—октября индийские огранщики нарастили экспорт бриллиантов на 4,7% год к году, до 10 млн карат, в денежном выражении поставки снизились на 4,5%, до $6,9 млрд.
Цены на алмазы продолжают снижаться, обращают внимание в БКС. Индекс Zimnisky Global Rough Diamond Price Index за месяц к 14 ноября почти не изменился, увеличившись на 0,3%, до 101,3 пункта. За шесть месяцев индекс потерял 1,5%, за год — 10%. Бриллианты по индексу Rapaport за месяц к 17 ноября подешевели на 0,4–5,9% в зависимости от размера, в годовом выражении — на 1,6–10%.
По словам ведущего аналитика «Т-Инвестиций» Ахмеда Алиева, индийский импорт растет прежде всего за счет более мелких алмазов и, вероятно, связан с пополнением запасов в огранке.
Он также указывает, что в октябре 2025 года была крайне низкая база с достижением многолетних минимумов, поэтому такое резкое увеличение в прошлом месяце трудно назвать полноценным восстановлением. Относительно среднемесячного показателя 2025 года импорт снизился на 17%, добавляет господин Алиев.
Руководитель дирекции инвестиционного анализа Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что во втором полугодии цепочки поставок наполняются исходя из ожиданий по спросу на ювелирные украшения в сезоне праздничных распродаж. По его мнению, этот год может стать поворотным для отрасли, так как основной фактор снижения цен — высокие запасы в гранильном секторе Индии — уже отыгран.
В АЛРОСА отмечают, что в октябре чистый импорт сырья в Индию приблизился к среднемесячному уровню за последние 12 месяцев, несмотря на традиционное замедление закупок перед праздником Дивали, во время которого огранщики приостанавливают работу на полмесяца. По прогнозам компании, исходя из индийской статистики за десять месяцев глобальные закупки алмазного сырья в 2026 году могут составить около 110 млн карат, а общемировая добыча, скорее всего, зафиксируется на уровне 95 млн карат. «Такое соотношение указывает на постепенную нормализацию рынка»,— говорят в АЛРОСА. В компании добавляют, что спрос постепенно распространяется с крупных алмазов на более мелкие размерные группы, на что указывала корректировка средних цен, по данным статистики Индии. Расширение спроса и рост среднего чека в ритейле на фоне сокращения добычи — один из признаков восстановления рыночного баланса, заявили в АЛРОСА.