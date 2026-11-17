В ходе обсуждения депутат Алексей Верещагин (ЛДПР) поинтересовался, коснутся ли новые нормы женщин, которые ранее уже были сняты с воинского учета по возрасту, и означает ли это, что их могут вновь поставить на учет и привлекать к военным сборам или мобилизации. Василий Горемыкин в ответ напомнил, что закон не будет иметь обратной силы: в отношении женщин, уже уволенных со службы, продолжат действовать прежние нормы.