За курение, распитие алкоголя в общественных местах и появление на улице в нетрезвом виде придется заплатить до 3 тыс. руб., за проживание без паспорта или с недействительным документом до 6 тыс., а в Москве и Санкт-Петербурге до 10 тыс. руб.

Штраф за мелкое хулиганство вырастет до 2 тыс. руб., а за неповиновение полицейскому с 2 до 7,5 тыс. руб.

Увеличить наказание предлагают и за нарушение при проведении митингов. Для граждан максимальный штраф останется прежним, 20 тыс. руб., а для компаний вырастет вдвое, до 200 тыс. руб. При этом за организацию митинга или пикета без уведомления властей гражданам будет грозить до 50 тыс. руб., а юрлицам до 370 тыс.

Вырастут штрафы и за распространение экстремистских материалов и дискредитацию вооруженных сил. Для граждан они составят от 35 до 50 тыс. руб., для должностных лиц от 200 до 370 тыс., а для компаний могут достигать 1 млн руб.