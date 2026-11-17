Заседание в Чертановском суде столицы, состоявшееся 17 ноября, началось с того, что адвокат Елизаветы Кириченко ходатайствовал о приобщении к делу документов, характеризующих личность обвиняемой: диплома, свидетельства о профессии оператора по ветеринарной обработке животных, характеристики из Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина, которую фигурантка окончила, и с места работы — частной ветеринарной клиники «Усатый полосатый», а также из спортшколы «Львенок», где она занималась. Кроме того, защитник попросил приобщить справки о болезни близких: бабушки, дедушки (у него атеросклероз, ишемия, стенокардия). Кроме того, адвокат попросил допросить в суде мать обвиняемой и ее коллегу по работе, а также предоставил документы о наличии болезней у бабушки и дедушки фигурантки. Суд возражать не стал.