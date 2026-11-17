Подрыв без злого умысла
Обвиняемую в минировании автомобиля Сергея Заворотного отправили под арест
Суд в Москве отправил на два месяца под арест 21-летнюю Елизавету Кириченко. По версии следствия, под влиянием украинских финансовых мошенников она заложила мину под днище машины журналиста-международника Сергея Заворотного, который при взрыве получил тяжелые ранения. Сама девушка заявила, что не имела умысла на убийство, а ее использовали втемную.
Заседание в Чертановском суде столицы, состоявшееся 17 ноября, началось с того, что адвокат Елизаветы Кириченко ходатайствовал о приобщении к делу документов, характеризующих личность обвиняемой: диплома, свидетельства о профессии оператора по ветеринарной обработке животных, характеристики из Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина, которую фигурантка окончила, и с места работы — частной ветеринарной клиники «Усатый полосатый», а также из спортшколы «Львенок», где она занималась. Кроме того, защитник попросил приобщить справки о болезни близких: бабушки, дедушки (у него атеросклероз, ишемия, стенокардия). Кроме того, адвокат попросил допросить в суде мать обвиняемой и ее коллегу по работе, а также предоставил документы о наличии болезней у бабушки и дедушки фигурантки. Суд возражать не стал.
Обосновывая ходатайство о заключении Елизаветы Кириченко под стражу до 13 января 2027 года, следователь сообщила, что фигурантка была задержана 16 ноября, ей предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Оставаясь на свободе, указала представитель столичного главка СКР, фигурантка может продолжить преступную деятельность, скрыться, а также угрожать потерпевшему, адрес которого ей известен.
Мать обвиняемой рассказала суду, что Лиза хорошо училась, что проблем с ней дома не было и что она является отзывчивым и доверчивым человеком. «Кроме благодарственных писем, о ней ничего не было»,— добавила она. Коллега по работе также положительно характеризовала подсудимую, отметив ее доверчивость.
«Я очень доверчивый человек и повелась на уговоры, а они держали меня на крючке»,— сказала сама Елизавета Кириченко, попросив о домашнем аресте.
Адвокат Федоров возражал против заключения подзащитной под стражу. Он просил учесть возраст подзащитной, отсутствие судимости и то, что еще до оформления задержания она дала полные показания. «Без них следствие не знало бы состав группы и приметы соучастников,— пояснил защитник.— Она указала и место, где подбирала закладку. Кириченко работает, у нее есть семья и близкие, прошу избрать ей домашний арест». В итоге судья удовлетворила ходатайство следователя об аресте.
Как сообщал “Ъ”, подрыв автомобиля бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова, главы издания «Антифашист» 72-летнего Сергея Заворотного был совершен утром 13 ноября 2026 года на Кировоградской улице в Москве. По версии следствия, под днищем машины дистанционно сработало взрывное устройство, когда журналист был за рулем. Он получил очень тяжелые травмы: лишился левой руки, у него диагностировали ушиб мозга, перелом ребер и открытый перелом правой голени. В критическом состоянии его госпитализировали.
Преступление было раскрыто по горячим следам. 16 ноября официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила об установлении личности и задержании подозреваемой.
Следствие считает, что девушку с июля 2026 года обрабатывали телефонные мошенники, представившиеся сотрудниками Центрального банка (по данным ФСБ, за злоумышленниками стояли украинские спецслужбы).
Вначале она перевела по их просьбе крупную сумму на «безопасные счета», затем анонимные кураторы, шантажируя ее невозвратом переведенных сумм, давали задания — от наблюдения за автомобилем Заворотного до закладки мины. Девушке прислали координаты тайника, из которого она забрала сверток с предметом, похожим на пауэрбанк, и закрепила его под днищем машины. Сама она впоследствии заявляла, что не знала, что прикрепила к машине взрывчатку, думая, что это обычный трекер.