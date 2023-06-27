Вырубили Швейцарию

Площадь, занимаемая тропическими лесами в мире, сократилась в прошлом году на 10%. Это привело к образованию выбросов углекислого газа в объеме 2,7 гигатонны. Такие данные приводятся в ежегодном совместном исследовании Global Forest Watch Института мировых ресурсов (WRI) и университета Мэриленда. Доля России в общем сокращении лесных территорий составляет 19%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Beawiharta / INDONESIA ENVIRONMENT / Reuters Фото: Beawiharta / INDONESIA ENVIRONMENT / Reuters

В 2022 году в мире было вырублено или уничтожено пожарами 4,1 млн га тропических девственных лесов. Это на 10% больше, чем годом ранее, и по площади эти вырубки сопоставимы с территорией Швейцарии или с потерей лесов на площади 11 футбольных полей ежеминутно.

Авторы исследования отмечают, что сокращение площади лесов произошло, даже несмотря на то что в ноябре 2021 года на встрече в Глазго лидеры 145 государств мира подписали особую декларацию, взяв обязательства защищать леса и к 2030 году добиться полного прекращения вырубок. «Вопрос стоит так: мы идем к тому, чтобы достичь цели по прекращению вырубки лесов к 2030 году? Короткий ответ на него: нет»,— заявил представитель WRI Род Тейлор.

Утрата лесов такой площади в прошлом году привела к образованию выбросов углекислого газа в объеме 2,7 гигатонны, а это эквивалентно годовым выбросам Индии от использования горючих ископаемых.

Самые значительные вырубки тропических девственных лесов в прошлом году совершены в Бразилии, где их площадь больше, чем в других странах. Там было вырублено 1,8 млн га леса. Это на 14% больше, чем годом ранее. А в штате Амазонас, в котором находится более половины девственных лесов Бразилии, темпы вырубок за последние три года почти удвоились. При этом Бразилия также подписывала декларацию в Глазго в 2021 году. Исследователи отмечают, что период роста вырубки лесов в Бразилии «совпал» с пребыванием на посту президента Жаира Болсонару, при котором были значительно ослаблены меры экологической защиты, объявлена амнистия за незаконную вырубку лесов, ослаблены права коренных народов, проживающих в зоне тропических лесов, и т. п.

С большим отрывом от Бразилии идет Демократическая Республика Конго (ДРК), где вырублены 513 га лесов. В отличие от Бразилии, где лес идет на продажу, в ДРК вырубки ведутся для расширения посевных площадей и производства древесного угля для хозяйственных нужд населения. В топ-5 по уничтожению лесов также вошли Боливия (386 тыс. га), Индонезия (230 тыс. га) и Перу (161 тыс. га). Причем в Боливии вырубки выросли за год на 32%, что стало рекордом для этой страны. А абсолютным рекордсменом по темпам роста вырубленных тропических лесов стала Гана, где в 2022 году было уничтожено 18 тыс. га, что на 71% больше, чем годом ранее, что является катастрофой для страны, где таких лесов и так мало. Авторы исследования также отметили, что значительных успехов добились власти Индонезии, где за год потери лесов сократились на 64%.

Определенное улучшение отмечается в зоне лесов умеренной климатической зоны и тайги, уничтожение которых в первую очередь пожарами снизилось за год на 10%. Лидером по сокращению темпов уничтожения таких лесов стала Россия. В 2022 году в ней площади лесов, вырубленных или пострадавших от пожаров, сократились на 34% по сравнению с 2021 годом, который был рекордным по числу лесных пожаров. Однако несмотря на улучшение ситуации, ее доля в глобальном показателе сокращения лесных территорий составляет 19%.

Алена Миклашевская