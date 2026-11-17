Неповторимые иски
Что считать исполнением запрета судиться за границей с точки зрения ВС
Верховный суд РФ (ВС) разрешил правовую дилемму о том, что именно считать исполнением запрета судиться с российским лицом за границей. Ранее в отечественной практике высказывались разные позиции по этому вопросу. ВС избрал жесткий подход, предписывающий иностранному истцу, спорящему с российским лицом, прямо отказаться от своих требований за границей. Это лишает иностранцев возможности позднее повторно подать иск вне юрисдикции РФ. Позиция ВС имеет огромное значение для иностранных истцов, так как неисполнение запрета грозит им неустойкой в размере их требований к российским ответчикам.
ВС решил, что оставление иска без рассмотрения в зарубежном суде не считается исполнением антиискового запрета по «закону Лугового» (ст. 248.1 и 248.2 Арбитражного процессуального кодекса РФ). Прецедентное для практики решение вынесено по спору банкротящегося латвийского PNB Banka (в лице конкурсного управляющего) против бывшего члена его правления Алексея Кутявина.
Показательный процесс латвийского банка
В рамках банкротного дела управляющий банка в 2020 году подал иск в Рижский городской суд, требуя взыскать €18,8 млн убытков с бывших членов правления кредитной организации. Среди ответчиков были граждане Российской Федерации — Сергей Горащенко и Алексей Кутявин, которые захотели перенести тяжбы против них в Россию. Они в 2024 году обратились в арбитражные суды Москвы и Кировской области (каждый по своему адресу регистрации) с просьбой запретить банку судиться с ними в Латвии со ссылкой на «закон Лугового».
Российские суды выдали такие антиисковые запреты, признав наличие препятствий для доступа ответчиков к правосудию в Латвии (включая визовые ограничения) и сомнений в том, что разбирательство там будет справедливым. За неисполнение запретов суды предусмотрели взыскание неустойки с банка в размере €18,8 млн — суммы его требований к российским ответчикам.
После этого управляющий PNB Banka попросил Рижский городской суд оставить его требования к обоим россиянам без рассмотрения, и это ходатайство было удовлетворено.
Но, поскольку исполнительное производство по взысканию неустойки в России уже было запущено, банку пришлось обратиться в суды РФ для подтверждения исполнения им антиискового запрета.
Без рассмотрения или без запрета
Отечественные суды по-разному отнеслись к действиям банка. В деле с Сергеем Горащенко Арбитражный суд Москвы посчитал, что оставления иска без рассмотрения недостаточно, поскольку это дает истцу возможность позднее возобновить спор в Рижском горсуде. Следовательно, для исполнения запрета банк должен был прямо отказаться от иска в Латвии, чтобы он лишился возможности заявить те же требования к россиянину снова, постановил московский суд. С этим решением согласились апелляция, окружная кассация и ВС.
Однако в деле Алексея Кутявина Арбитражный суд Кировской области счел антиисковый запрет исполненным, поскольку латвийский процесс в отношении россиянина был остановлен. Исполнительное производство в отношении банка было прекращено. Господин Кутявин обжаловал это решение, указывая на возможность PNB Banka подать аналогичный иск в Латвии заново. Но окружная кассация отклонила его жалобу, подтвердив надлежащее исполнение запрета банком, а судья ВС не нашел оснований для пересмотра дела. В итоге сложилась ситуация, при которой по аналогичным спорам в силе остались два противоположных подхода российских судов.
Во избежание новых дел
В сентябре жалоба Алексея Кутявина была услышана, и зампред ВС передал спор в экономколлегию. По итогам рассмотрения дела коллегия отменила решения нижестоящих судов.
В своем определении от 13 ноября ВС указал, что, согласно ст. 222 Гражданского процессуального закона Латвии, оставление иска без рассмотрения не препятствует повторному обращению в суд. Между тем российский антиисковый запрет предполагает не просто прекращение текущего разбирательства за рубежом, но и «недопустимость возбуждения нового дела по тождественным требованиям», для чего требуется прямой отказ от иска, подчеркнула экономколлегия. Иное, по мнению ВС, не обеспечивало бы защиту российских лиц, испытывающих ограничения доступа к иностранному правосудию.
Банк возражал, что отказ от иска лишит его права на судебную защиту. Экономколлегия отклонила этот довод, пояснив, что вынужденный отказ от иска за границей во исполнение российского решения не препятствует банку заявить требования к ответчику в суде РФ. В итоге банк признан неисполнившим антиисковый запрет российского суда.
Не стандартом единым
Партнер Denuo Андрей Панов обращает внимание, что в АПК РФ не написано, как именно иностранное лицо должно исполнить антиисковый запрет. Юрист фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Нино Бардземишвили отмечает, что теперь ВС установил единый стандарт исполнения таких запретов, устранив существовавшую неопределенность. «Теперь у судов есть четкий ориентир, а у участников трансграничных споров — более понятные правила игры»,— говорит адвокат и партнер КА «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Кирилл Ермоленко.
По мнению господина Панова, ВС установил «чрезмерно жесткое требование» о прямом отказе от иска, закрывающее возможность инициировать повторное разбирательство. Нино Бардземишвили тоже считает позицию экономколлегии строгой, так как в толковании ВС антиисковый запрет охватывает не только прекращение конкретного начавшегося зарубежного процесса, но и недопустимость возбуждения новых дел по тождественным требованиям иностранного истца.
86 процентов
требований о наложении антиисковых запретов удовлетворили российские суды в период с 2020 года по июль 2026 года, по подсчетам КИАП и Рабочей группы по «закону Лугового».
Впрочем, по мнению старшего юриста практики спецпроектов юрфирмы Vegas Lex Владислава Бедросова, это не означает, что теперь во всех случаях иностранцам придется отказываться от иска за рубежом: оценку достаточности совершенных действий придется проводить case-by-case (в каждом конкретном случае) с учетом их последствий по праву соответствующей иностранной юрисдикции. Тем более что процессуальное право в разных странах отличается, и то, что понимается под отказом от иска (включая его последствия) в Латвии, может быть иначе прописано в процессуальных законах других стран, добавляет господин Панов. Поэтому, уточняет он, пространство для возможных споров все же сохраняется.
Кирилл Ермоленко отмечает, что ВС также снял и главное опасение банка, признав, что вынужденный отказ от иска за рубежом не лишает истца возможности предъявить те же требования в России. Этот вывод направлен на соблюдение баланса интересов: российская сторона получает полноценную защиту от разбирательства в недружественной юрисдикции, а иностранный участник сохраняет право на продолжение борьбы, подчеркивает господин Ермоленко. Вместе с тем, отмечает Нино Бардземишвили, банк теперь формально находится в состоянии неисполнения запрета, пока не откажется от иска к Алексею Кутявину в латвийском суде, и с него в России может быть взыскана неустойка в размере €18,8 млн.