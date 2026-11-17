В рамках банкротного дела управляющий банка в 2020 году подал иск в Рижский городской суд, требуя взыскать €18,8 млн убытков с бывших членов правления кредитной организации. Среди ответчиков были граждане Российской Федерации — Сергей Горащенко и Алексей Кутявин, которые захотели перенести тяжбы против них в Россию. Они в 2024 году обратились в арбитражные суды Москвы и Кировской области (каждый по своему адресу регистрации) с просьбой запретить банку судиться с ними в Латвии со ссылкой на «закон Лугового».