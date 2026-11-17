Освоение площадок саммита журналисту следует начинать, видимо, с международного пресс-центра. Там вас (готовьтесь, коллеги) сразу встретят несколько десятков (и это еще повезет, что мало) китайских журналистов, которые буквально не дадут вам прохода, пока не расспросят вас обо всем, что вы знаете и о чем еще только намеревались узнать. Они накинутся на вас, как будто вы и есть Владимир Путин, и не говорите, что вы этого не хотели (а вот корреспондент ТАСС Николай Убогий, словно протестуя против своей фамилии, дал рекордное, по общему мнению, количество интервью, и они были признаны блестящими). Придется для начала хвалить организацию саммита, который еще не начался. Но кажется, впрочем, что и правда прекрасно организовано. Я утверждаю это, хотя рядом нет ни одного китайского журналиста. Загляните в подарочный рюкзак для журналистов. Вы обнаружите там все, что нужно для жизни не только репортера, а и человека в течение многих лет. Например, чупа-чупс, который тает во рту, наполняя этот рот, помимо всего остального, еще и мелодичной китайской песней. Лейся, песня!