Корень Шэньчжэня
Его предстоит извлечь за два предстоящих дня и использовать как дух Анкориджа
Под утро 18 ноября президент России Владимир Путин прилетает в китайский город Шэньчжэнь, где пройдет саммит АТЭС, первый для президента России за несколько лет войны. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников прилетел туда на полдня раньше.
Новая Ялта находится на юге Китая, в провинции Гуандун. Она, конечно, отличается от старой. Когда-то, причем недавно, в конце 1980-х, и Шэньчжэнь был, конечно, рыбацкой деревней, но теперь рыбацкой деревней по сравнению с сегодняшним Шэньчжэнем кажется сама Ялта. Количество небоскребов на квадратный сантиметр каждой городской площади превосходит, думаю, все мировые аналоги. Зачем-то они тут нужны, раз стоят. А вечером их еще и нарочно начинают подсвечивать, особенно к саммиту АТЭС — и я не думал, что фиолетовый может так слепить глаза. Да, просто не надо смотреть наверх. Так что новая Ялта лучше даже старых двух.
Нет, тут никто не называет этот город новой Ялтой или Ялтой 2.0. Просто даже в голову никому не приходит, кроме отечественных кухонных конспирологов. Здесь просто очень хорошо жить. На оживленных улицах тихо, потому что машины электрические. При этом много парков, невероятно много. И плюс 27. А это большой плюс.
Из Москвы лететь десять часов. Если у вас вылет стоит на девять вечера, а вылетаете вы в десять, так как снимают режим операции «Ковер», то вы успеете выспаться и утром с внутренним московским временем в душе и теле будете где надо. Так и вышло с самолетом, на борту которого были члены российской делегации и журналисты. 17 ноября мы были в городе. Саммит начинался на следующий день с громоздких российско-китайских переговоров, ибо на них собрался чуть не весь кабинет российских министров и цвет, как говорится, российского бизнеса, хоть и потускневший, как медь от вечного дождя.
Освоение площадок саммита журналисту следует начинать, видимо, с международного пресс-центра. Там вас (готовьтесь, коллеги) сразу встретят несколько десятков (и это еще повезет, что мало) китайских журналистов, которые буквально не дадут вам прохода, пока не расспросят вас обо всем, что вы знаете и о чем еще только намеревались узнать. Они накинутся на вас, как будто вы и есть Владимир Путин, и не говорите, что вы этого не хотели (а вот корреспондент ТАСС Николай Убогий, словно протестуя против своей фамилии, дал рекордное, по общему мнению, количество интервью, и они были признаны блестящими). Придется для начала хвалить организацию саммита, который еще не начался. Но кажется, впрочем, что и правда прекрасно организовано. Я утверждаю это, хотя рядом нет ни одного китайского журналиста. Загляните в подарочный рюкзак для журналистов. Вы обнаружите там все, что нужно для жизни не только репортера, а и человека в течение многих лет. Например, чупа-чупс, который тает во рту, наполняя этот рот, помимо всего остального, еще и мелодичной китайской песней. Лейся, песня!
В международном пресс-центре вы также обнаружите много роботов. Больше всего людей вокруг робота, который делает и раздает мороженое (роботов вокруг людей не меньше).
Совершенно ажиотажным спросом пользуются в международном пресс-центре новые камеры DJI. Их выдали журналистам на время работы форума больше 2 тыс. штук (одна камера в одни руки, просто журналистов еще больше). Но российских журналистов ждало полное разочарование: при попытке активировать приложение на русском языке появлялась надпись: «Приложение недоступно у вас в стране или регионе». Давали знать о себе американские санкции по блокировке программного обеспечения. Российские журналисты, конечно, пытались и пытались, так что камеры в конце концов оказывались намертво заблокированными.
И организаторы в какой-то момент попросили российских журналистов вернуть камеры: груз, повторим, был уже мертвый. Ха, смешные люди: вернуть!.. Да где эти журналисты-то, хотелось бы спросить... След простыл, несмотря на жару. Но организаторы не отчаивались и предлагали компенсацию за возвращенную камеру: брелок с плюшевым Цзян Сяояо — странным зверьком, похожим то ли ни коалу, то ли на котенка. По большому счету российским журналистам было все равно что брать, так что оставшиеся брали и то и другое. А некоторые и вообще вернулись. Так что и брелоки скоро закончились.
Главное, что в пресс-центре не скучно, как и в самом городе, где все готово. Трехсторонней встречи Си Цзиньпина—Владимира Путина—Дональда Трампа не избежать.