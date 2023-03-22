Вампирское мышление при освоении

По данным ООН на 2020 год, 26% населения мира, или 2 млрд человек, были лишены доступа к безопасной для здоровья питьевой воде, а 46%, или 3,6 млрд человек, не имели нормальных санитарных условий. Ежегодно более 800 тыс. человек умирают от болезней, вызванных употреблением воды плохого качества, вследствие плохих санитарных условий и низкого уровня гигиены. Такие данные приводятся в докладе ООН о состоянии водных ресурсов, в котором эксперты заявили о «вампирском неумеренном потреблении и избыточном хозяйственном освоении территорий и ресурсов».

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В последние 40 лет использование воды в мире растет в среднем на 1% в год. Из-за роста мирового населения и социально-экономического развития потребление воды будет неуклонно увеличиваться как минимум с такой же скоростью до 2050 года. Но уже сейчас почти треть населения мира не может себе позволить пить чистую воду, более 3,5 млрд человек живут в условиях дефицита воды не менее одного месяца в год, около 800 тыс. человек в год умирают от последствий употребления грязной воды или отсутствия надлежащих санитарных условий.

Эти данные приводятся в докладе ООН, приуроченном к отмечаемому ежегодно 22 марта Всемирному дню водных ресурсов. Доклад будет обсуждаться на открывающейся сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Конференции по водным ресурсам.

Конференция состоится впервые с 1977 года. В ней примут участие около 6500 представителей из 171 страны. Председательствовать будут король Нидерландов Виллем-Александр и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Как отмечается в докладе, мир «слепо шагает по опасному пути вампирского неумеренного потребления и избыточного хозяйственного освоения территорий и ресурсов».

Это «неминуемо ведет» к дефициту воды. Уже сейчас 10% мирового населения живет в странах с высоким или опасно высоким уровнем дефицита воды. Особенно остро проблема дефицита безопасной для употребления питьевой воды стоит — и будет только усугубляться — в развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой. Спрос на воду в таких государствах растет вместе с промышленным ростом и быстрым увеличением городского населения, сопровождающимся масштабной застройкой, чрезмерным потреблением, а также загрязнением водных источников.

По оценкам ООН, к 2050 году число горожан, живущих в районах с дефицитом воды, вырастет вдвое по сравнению с 2016 годом: с 930 млн до 1,7–2,4 млрд человек.

Наиболее серьезная ситуация с водными ресурсами в ближайшие годы будет сохраняться в первую очередь на Ближнем Востоке, в африканском Сахеле, на севере Индии.

Значительные сложности будут испытывать страны Центральной Африки, Восточной Азии, некоторые районы Южной Америки.

Проблема качества воды является серьезной не для отдельных регионов, а почти для всего мира, в том числе и для развитых стран. Эксперты ООН отмечают, что это зачастую связано с плохой очисткой сточных вод или отходами сельскохозяйственной деятельности. «В мире 80% сточных вод сливаются в окружающую среду вообще без всякой обработки,— говорят авторы доклада.— А во многих развивающихся странах эта доля доходит до 99%».

При этом, как отмечается в докладе, воды на планете в целом достаточно: в 153 странах мира есть почти 900 рек, озер и водоносных систем.

Воды будет хватать, «если распоряжаться ею эффективнее, чем это делалось в последние несколько десятилетий».

Для повышения эффективности докладчики указывают на необходимость поиска «новых моделей управления, новых моделей финансирования, новых моделей использования и многократного использования воды», а также привлечения для этого новых технологий.

Но самое главное, подчеркивают в ООН, необходимо наладить партнерство и сотрудничество разных стран или регионов в таких сферах, как контроль за загрязнением водных источников, снижение выбросов парниковых газов, защита водно-болотистых угодий, охрана и восстановление водосборов, создание систем ирригации, создание фондов для финансирования проектов в сфере водных ресурсов и т. п.

Алена Миклашевская