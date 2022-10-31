Со старым новым Лулой

Победа представителя Партии трудящихся Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах президента Бразилии стала триумфом всех латиноамериканских левых, которые давно не были столь сильны в регионе. При этом поздравительные телеграммы пришли и из США, и из ЕС, и из стран—союзниц по БРИКС. Избранный президент, уже руководивший страной в 2003–2010 годах, обещает избавить Бразилию от «грустной роли международного изгоя», а во внутренней политике вплотную заняться борьбой с бедностью, голодом и неравенством. Между тем воплощать в жизнь задуманное господину да Силве будет непросто: страна расколота на две практически равные части, и у будущего президента нет массовой поддержки ни в парламенте, ни на уровне региональных властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) во второй раз избран президентом Бразилии

Фото: Carla Carniel , Reuters Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) во второй раз избран президентом Бразилии

Фото: Carla Carniel , Reuters

«Меня пытались похоронить заживо, и теперь я здесь, чтобы править страной. В очень сложной ситуации, но я уверен, что с помощью людей мы найдем выход и восстановим мир»,— написал Лула да Силва в своем блоге в Twitter сразу после того, как был объявлен победителем второго тура выборов. Подробнее о своих планах он рассказал, выйдя к многочисленным сторонникам в Сан-Паулу. «Нет двух Бразилий. Мы одна нация»,— проскандировал политик, пообещав работать на благо всех сограждан.

Такие обещания не случайны. Во втором туре выборов социалист да Силва набрал 50,9% голосов. Его соперник — пока еще действующий глава государства правопопулист Жаир Болсонару — заручился поддержкой 49,1% избирателей.

При этом долгое время в ходе подсчета голосов лидировал именно господин Болсонару. Вероятно, вначале считались голоса из южных и западных регионов Бразилии, где позиции действующего президента были крепки. А вот небогатые северо-восточные провинции дружно проголосовали за социалиста.

Напомним, что во время своего предыдущего президентского срока Лула да Силва прославился развитием социальных программ, которые помогли снизить уровень бедности. В воскресенье он дал понять избирателям, что ключевая задача на ближайшие четыре года — борьба с голодом. «Мы не можем считать нормальным, что миллионам мужчин, женщин и детей в этой стране нечего есть или что они потребляют меньше калорий и белка, чем необходимо. Бразилия больше не может жить с этой огромной бездонной пропастью, с этой стеной из бетона и неравенства, которая разделяет страну на неравные части»,— написал Лула да Силва в Twitter. Избранный президент пообещал вернуть бразильцам достойный уровень жизни, восстановить систему здравоохранения и справиться с инфляцией.

Сразу после избрания политик уделил внимание и внешнеполитическим вопросам. «Общаясь с разными мировыми лидерами, я слышу, что они соскучились по Бразилии… Сегодня мы говорим миру о том, что Бразилия возвращается. Что Бразилия слишком велика, чтобы исполнять эту грустную роль международного изгоя»,— заявил избранный президент на митинге. Объединяющей для всего мира повесткой Лула да Силва видит защиту экологии. В этой связи он, например, пообещал, что полностью сократит вырубку лесов Амазонии.

Волна поздравлений доказала: доля истины в словах о том, что мир «соскучился по Бразилии», есть. В первую очередь победа Лулы да Силвы обрадовала других левых лидеров в Южной Америке — в частности, президентов Чили, Мексики, Аргентины, Колумбии, Венесуэлы.

Глава последней из этих республик Николас Мадуро, например, написал в Twitter: «Да здравствуют народы, решившие стать свободными, суверенными и независимыми! Сегодня в Бразилии восторжествовала демократия».

Доволен, похоже, и президент США Джозеф Байден: он поздравил социалиста с победой на «свободных, честных и заслуживающих доверия выборах». Это был явный сигнал в адрес Жаира Болсонару, который ранее давал понять, что может и не признать итоги голосования. Риторика со стороны господина Болсонару насчет якобы непрозрачности избирательного процесса вызывала критику не только внутри страны, но и за ее пределами, в том числе и в руководстве США.

Поздравления приходили и из ЕС (глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что «народ Бразилии проголосовал за перемены»), и из Китая, и из Индии, и из России. В поздравительной телеграмме президент РФ Владимир Путин обратился к победителю с такими словами: «Итоги голосования подтвердили ваш высокий политический авторитет. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях».

Напомним, что в ходе предвыборной кампании Лула да Силва заявлял (в частности, в интервью журналу Time), что ответственность за российско-украинский конфликт лежит не только на Владимире Путине, но и на Западе.

Вероятно, новый президент попробует примерить на себя роль миротворца или по крайней мере активного участника переговоров на международной арене. В том же интервью он удивлялся, почему еще до начала в феврале боевых действий с Россией разговаривали всего несколько раз в формате нескольких официальных встреч. По мнению политика, только десятки, а может, и сотни переговоров способны сдвинуть ситуацию с мертвой точки в сторону мирного урегулирования. На вопрос журналиста, что бы сделал он, оказавшись тогда в кресле президента Бразилии, политик ответил: «Я бы позвонил Байдену, Путину, Германии и Франции». Теперь у него такая возможность появилась.

Впрочем, господину да Силве придется параллельно заниматься поиском компромиссных решений и внутри своей страны. Во время прошедшей кампании избирались не только президент, но и губернаторы, мэры и члены двухпалатного парламента. У Лулы да Силвы нет поддержки ни в высшем законодательном органе Бразилии, ни на уровне региональных властей. Новому президенту придется снова столкнуться с «болсонаризмом» в Конгрессе, а также работать с правыми губернаторами (например, в том же Сан-Паулу), которые не очень горят желанием помогать социалисту.

Теперь у Луиса Инасиу Лулы да Силвы есть два месяца на то, чтобы сформировать правительство. В него войдут кандидаты от коалиции из десяти партий, которые поддержали политика на выборах. В должность господин да Силва вступит 1 января.

Павел Дубравский, Павел Тарасенко