О возможном введении нового сбора «Ъ» стало известно в конце сентября. По данным источников, знакомых с инициативой, Минтранс будет перечислять вырученные средства лизинговым компаниям для компенсации разницы между себестоимостью самолетов и льготной ценой их поставки перевозчикам. Остальная часть средств пойдет авиакомпаниям, чтобы покрыть повышенные расходы на их эксплуатацию по сравнению с зарубежными аналогами на начальном этапе. Собеседники «Ъ» отмечают, что значительная доля этих компенсаций может быть направлена на закупку топлива.