Минпромторг подготовил проект сбора для поддержки российских самолетов
Минпромторг подготовил пакет законопроектов, предусматривающий направление средств от авиапромышленного сбора на поддержку поставок, льготного лизинга и технической эксплуатации новых российских самолетов. Размер платежа при покупке билетов составит 500 руб. на внутренние рейсы и 1 тыс. руб. — на международные. Оператором сбора выступит Минтранс.
О возможном введении нового сбора «Ъ» стало известно в конце сентября. По данным источников, знакомых с инициативой, Минтранс будет перечислять вырученные средства лизинговым компаниям для компенсации разницы между себестоимостью самолетов и льготной ценой их поставки перевозчикам. Остальная часть средств пойдет авиакомпаниям, чтобы покрыть повышенные расходы на их эксплуатацию по сравнению с зарубежными аналогами на начальном этапе. Собеседники «Ъ» отмечают, что значительная доля этих компенсаций может быть направлена на закупку топлива.
По оценкам «Ъ», исходя из пассажиропотока российских авиакомпаний за 2025 год (81,4 млн человек на внутренних рейсах и 27,4 млн — на международных), годовые поступления от сбора могут составить до 84 млрд руб. в зависимости от оценки размера платежа. Опрошенные эксперты полагают, что инициатива приведет к сокращению пассажиропотока, снижению выручки перевозчиков и аэропортов, а также уменьшению налоговых поступлений в бюджет.