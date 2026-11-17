Инициатива на три с плюсом
Законопроект о многодетной семье в рекламе прошел первое чтение
Госдума на заседании 17 ноября единогласно поддержала в первом чтении правительственные поправки о популяризации образа многодетной семьи (как минимум с тремя детьми) в коммерческой и социальной рекламе. Депутаты похвалили правительство за инициативу, но напомнили, что в борьбе за рост рождаемости нужна не реклама, а реальные меры поддержки семей.
Согласно пояснительной записке, поправки к закону «О рекламе» нацелены на популяризацию традиционных ценностей. Документ дает отраслевым объединениям право устанавливать обязательные для всех членов условия использования «образа благополучной семьи, имеющей не менее трех детей». Аналогичное требование касается социальной рекламы, если в ней предполагается использование образа семьи с ребенком. Для подготовки отраслевых стандартов предусмотрен переходный период до 1 марта 2027 года.
Суть законопроекта доложила замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Адиля Вяселева. По ее словам, сейчас в рекламе «недостаточно часто» используются образы многодетной семьи, что препятствует формированию в обществе устойчивого представления о ней как о «привычном и нормальном паттерне поведения». Повторяющаяся информация должна «закреплять определенные шаблоны взаимодействия между людьми», добавила госпожа Вяселева.
Возражений по сути инициативы у депутатов не было, но вопросы имелись. Так, Мария Харченко (ЛДПР) поинтересовалась, какую именно информацию можно считать рекламой, формирующей позитивный образ семьи. Адиля Вяселева ответила, что авторы предусмотрели гибкий механизм, чтобы саморегулируемые организации самостоятельно определяли требования к своим членам, которые те должны будут учитывать при подготовке роликов.
Владимир Сысоев (ЛДПР) счел законопроект слишком «либеральным»: он закрепляет право отраслевых объединений устанавливать правила, но членство в них является добровольным. Соответственно, «инициатива рискует остаться декларативной нормой», посетовал либерал-демократ. Чиновница поспешила успокоить депутата, сообщив, что в такие объединения входят 75% участников рынка, а ассоциации рекламодателей уже приступили к разработке правил, зная о том, что законопроект скоро будет принят.
Анжелика Глазкова (КПРФ) спросила, следует ли из законопроекта, что семьи, где менее трех детей, неблагополучные. По статистике, в 55% ячеек общества в России воспитывается один ребенок, а еще в 33% — двое, напомнила коммунистка: «И, может быть, учесть опыт Советского Союза, когда была уверенность в завтрашнем дне и не нужна была никакая реклама, и тогда был рост населения в нашей стране».
Замглавы ФАС привела контраргумент: у нее самой пока только двое детей, и именно поэтому в законе речь идет о популяризации многодетности.
Коммунистов ответ не устроил. «Почему вы двухдетную семью, в том числе вашу собственную, не считаете полезным продвигать?» — поинтересовался Олег Смолин, заодно напомнив и про неполные ячейки общества. Адиля Вяселева попыталась объяснить, что речь в проекте необязательно идет о полной семье, но многодетность надо популяризировать. Ей на помощь пришел депутат Артем Кирьянов («Единая Россия», ЕР), который призвал «стремиться к идеалу и показывать в рекламе образ будущего». «А двое детей для демографии — это, скажем так, стабильность, но не развитие, поэтому трое»,— рассудил единоросс.
Сергей Курбатов («Новые люди») высказал мнение, что многодетные семьи не всегда уместны в социальной рекламе: например, если она направлена против алкоголизма и наркомании. Госпожа Вяселева заверила, что в законопроекте говорится именно о тех случаях, когда реклама показывает подрастающее поколение.
Александр Ивачев (КПРФ) обратил внимание, что производство социальной рекламы с большим количеством детей обойдется дороже.
Замглавы ФАС признала, что такие риски оценивались, поэтому и был выбран механизм саморегулирования.
Выступая от фракции, Дарья Голубева (ЛДПР) похвалила законопроект, но отметила, что поднимать демографию нужно не рекламой, а системным подходом к мерам поддержки многодетных семей. «Господь так управил, что мне в этой жизни очень повезло растить, воспитывать семерых детей»,— сообщил, в свою очередь, Юрий Станкевич (ЕР), сорвав овации. Он напомнил, что многодетность «не подвиг, а норма жизни»: «Кого мы хотим видеть за воскресным обедом в своих домах — детей, наших братьев и сестер или пустые стулья?» Наконец, Марина Ким («Справедливая Россия») рассказала, что на встрече с избирателями познакомилась с женщиной, ожидающей семнадцатого ребенка, которая позже стала советником депутата. Госпожа Ким также подчеркнула, что законопроект никого не ущемляет и «не заставляет рожать, как из пулемета».
В итоге законопроект был поддержан единогласно 414 голосами.