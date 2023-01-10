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Озоновый слой укрепился

Специалисты ООН зафиксировали его постепенное восстановление

Эксперты Всемирной метеорологической организации и Программы ООН по окружающей среде сообщили о «значительном укреплении» озонового слоя Земли. По их мнению, его восстановление может произойти в течение 40 лет.

Архипелаг Южные Шетландские острова в Антарктиде, откуда несколько месяцев в году видно дыру в озоновом слое, 25 января 2015 года

Архипелаг Южные Шетландские острова в Антарктиде, откуда несколько месяцев в году видно дыру в озоновом слое, 25 января 2015 года

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Архипелаг Южные Шетландские острова в Антарктиде, откуда несколько месяцев в году видно дыру в озоновом слое, 25 января 2015 года

Фото: Natacha Pisarenko / AP

В рамках 103-й ежегодной конференции Американского метеорологического общества эксперты Всемирной метеорологической организации, Программы ООН по окружающей среде и ряда других организаций представили Доклад по оценке сокращения озонового слоя (.pdf). Он публикуется каждые четыре года.

Эксперты отметили «значительное укрепление» озонового слоя, связанное с зафиксированным впервые сокращением содержания в атмосфере озоноразрушающих химических веществ.

Авторы доклада считают, что при сохранении нынешней тенденции уже в течение 40 лет озоновый слой может восстановиться до значений 1980 года, то есть до появления озоновой дыры.

Как отмечается в документе, поэтапный вывод из обращения почти 99% запрещенных озоноразрушающих веществ позволил защитить сохранность озонового слоя и уменьшить влияние на Землю вредного ультрафиолетового излучения. Чрезмерное УФ-излучение может приводить к раку кожи, развитию серьезных глазных заболеваний, нарушает работу иммунной системы. Кроме того, оно негативно влияет на рост сельскохозяйственных культур и вредит морскому фитопланктону.

Не менее важно, считают эксперты, что нынешняя тенденция оказывает положительное влияние на проблему изменения климата. К примеру, она позволит к 2100 году избежать глобального потепления на 0,3–0,5 °C.

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Использование озоноразрушающих химических веществ было запрещено в 1987 году так называемым Монреальским протоколом — международным договором, к которому присоединились все государства — члены ООН. В 2016 году был подписан дополнительный Кигалийский протокол, запрещающий некоторые вещества, которые непосредственно не разрушают озоновый слой, однако оказывают мощное влияние на изменение климата.

Кирилл Пряничкин

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