Турецкая ведьма за $17 провела обряд на голы Александра Овечкина
Автор хоккейного портала Russian Machine Never Breaks (RMNB) Питер Хассет заказал у турецкой ведьмы заговор на удачу для российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Услуга обошлась ему в $17.
Колдунья по имени Зухал сказала, что «невидимое космическое сопротивление» мешало форварду забрасывать шайбы. Во время ритуала она якобы увидела, как «энергетический поток поменял траекторию», что должно поспособствовать новым голам.
В последний раз Александр Овечкин поражал ворота 12 октября в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтл Кракен». С тех пор он не смог забить гол в 13 встречах подряд. Его личная антирекордная серия без заброшенных шайб составляет 14 матчей в сезоне-2023/24.
41-летний форвард проводит заключительный сезон в НХЛ. Россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов лиги — всего на его счету 930 голов. С учетом игр play-off в активе хоккеиста 1007 шайб. Чтобы превзойти абсолютный снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, Овечкину осталось нанести 10 точных бросков.