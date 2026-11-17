В последний раз Александр Овечкин поражал ворота 12 октября в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтл Кракен». С тех пор он не смог забить гол в 13 встречах подряд. Его личная антирекордная серия без заброшенных шайб составляет 14 матчей в сезоне-2023/24.