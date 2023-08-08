Польша отправит дополнительные войска для охраны границы с Белоруссией

Министерство национальной обороны Польши приняло решение об отправке еще одной тысячи солдат на границу с Белоруссией. 7 августа пограничная службы Польши обратилось в Минобороны страны и указала на необходимость усиления безопасности из-за нелегальных мигрантов, которые по версии польских властей, пересекают границу при содействии белорусской стороны.

«Принимая во внимание динамичную ситуацию на польско-белорусской границе и просьбу Главного коменданта пограничной охраны об увеличении участия армии в защите границы, министр обороны распорядился выполнить просьбу и отправить дополнительных военнослужащих для патрулирования приграничной зоны»,— сообщили в Минобороны Польши (цитата по PAP).

Вчера комендант погранохраны Польши Томаш Прага обратился к Минобороны с просьбой отправить еще 1 тыс. солдат на польско-белорусскую границу, чтобы не допустить нелегального пересечения границы. Сейчас там несут службу 2 тыс. военнослужащих. «На участке польско-белорусской границы мы фиксируем очередную волну нелегальных мигрантов и очередной этап гибридной войны»,— говорилось в заявлении коменданта погранохраны. По его данным, каждое пересечение границы нелегалами организуется белорусскими службами.

Замглавы МВД Польши Мацей Вансик утверждал, что на границе с Белоруссией нарастает агрессия против польских пограничников и польских солдат. Среди агрессивных действий он назвал нападения на польские патрули, а также случай, когда якобы из-за обстрела с белорусской стороны было разбито стекло машины польских пограничников. По его словам, белорусские службы наносят ущерб безопасности на границе, чтобы позволить мигрантам ее пересечь.

Польша столкнулась с серьезным миграционным кризисом на границе с Белоруссией осенью 2021 года. По данным МВД Польши, за 2021 год было зафиксировано около 40 тыс. попыток нарушить границу, за 2022-й только 16 тыс. С начала текущего года погранохрана насчитала 19 тыс. попыток нелегалов проникнуть в Польшу.