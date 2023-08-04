Литовский депутат допустил закрытие части КПП на белорусской границе

Глава Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что закрытие некоторых пунктов пропуска на границе Литвы и Белоруссии «вопрос времени». Он также не исключил полного закрытия границы.

«Закрытие некоторых пунктов — это лишь вопрос времени. Это обязательно будет сделано... Я, может быть, сейчас не буду вдаваться в подробности, какие именно, но если мы увидим, что ситуация ухудшается, то будет принято решение и о полном закрытии границы»,— сказал Лауринас Касчюнас в эфире Литовского национального радио и телевидения (перевод по ТАСС).

Господин Касчюнас добавил, что Польша решила более публично демонстрировать силу на границе с Белоруссией. «Мы не делаем этого публично, но весь план готов, все приготовления сделаны. На каком-то этапе подключится и наша армия»,— сказал он.

28 июля заместитель главы литовского МВД Арнольдас Абромавичюс заявил, что Литва может закрыть границу с Белоруссией из-за угрозы российской ЧВК «Вагнер. 3 августа президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что страна усилила охрану границы, как только стало известно о возможном дислоцировании ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Он также не исключал закрытия границы.

Олеся Павленко