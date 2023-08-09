Шойгу обвинил Польшу в желании захватить Западную Украину

Министр обороны Сергей Шойгу во время выступления на коллегии ведомства заявил, что Польша превратилась в главный инструмент антироссийской политики США. По его словам, Варшава начала масштабные закупки оружия у других стран. Все это несет риски для России. Сама же Польша, по словам министра, вынашивает планы возвращения в свой состав Западной Украины. Для этого планируется создать специальное польско-украинское подразделение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: кадр видео Минобороны Сергей Шойгу

Фото: кадр видео Минобороны

«Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, самую мощную армию на континенте. В связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию»,— сказал министр.

Господин Шойгу заявил, что у Польши есть планы по созданию польско-украинского соединения. По его мнению, делается это для оккупации Западной Украины. «Имеются планы по созданию на регулярной основе, так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории»,— сказал министр.

Еще одним дестабилизирующим фактором, по мнению Сергея Шойгу, является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе — Швеции. Министр отметил и то, что усиливается группировка альянса у границ России и Белоруссии.

«С учетом вооруженных сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около 360 тыс. военнослужащих, 8 тыс. единиц бронетехники, 6 тыс. артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов. Численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тыс. человек»,— перечислил он.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что указанные факторы угрожают военной безопасности России и требуют «своевременного и адекватного реагирования». «Необходимые меры по их нейтрализации обсудим на заседании и примем соответствующие решения»,— сказал он в завершении вступительного слова.

Кроме того, в ходе заседания коллегии Минобороны будут рассмотрены вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск России на западных границах.

В январе министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава находится в процессе создания самой сильной армии в Европе и уже превысила стандарт НАТО по расходам на оборону. В марте господин Блащак объявил о намерении польского правительства увеличить численность своей армии до 300 тыс. военнослужащих. В качестве причины такого решения он указал, что Польша сделала выводы из того, что «сейчас происходит на Украине». При этом, подчеркивал министр, Варшава не собирается вынашивать никаких планов по нападению.