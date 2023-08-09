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Коммерсантъ FM
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Шойгу: Россия усилит группировки войск на западных границах

Коллегия Минобороны сегодня, 9 августа, рассмотрит создание Московского и Ленинградского военных округов с одновременным усилением группировок на западных границах. Об этом рассказал глава военного ведомства Сергей Шойгу, открывая заседание коллегии.

«Сегодня на заседании коллегии рассмотрим вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на наших западных границах»,— объявил министр. Он отметил, что НАТО разместило у границ России и Белоруссии 360 тыс. военнослужащих, 8 тыс. единиц бронетехники, 6 тыс. артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов. «Численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек»,— отметил министр.

Он назвал дестабилизирующим фактором вступление в НАТО Финляндии и в перспективе — Швеции. По словам господина Шойгу, альянс усиливает группировку у границ России и Белоруссии. Все эти факторы, как утверждает министр, угрожают военной безопасности России и требуют «своевременного и адекватного реагирования».

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак говорил, что страна рассчитывает с помощью США сделать крупнейшую армию в Европе. Весной Варшава получила американские танки Abrams и реактивные системы залпового огня HIMARS. В целом в 2023 году Польша намерена потратить на военные нужды 4% ВВП — вдвое больше согласованного странами НАТО уровня. По итогам июльского саммита страны альянса заявили, что он не стремится к конфликту с Россией, но она не будет считаться партнером до изменения своей «враждебной политики».

Лаура Кеффер

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