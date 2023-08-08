Латвия усилит охрану на границе с Белоруссией с 11 августа

Латвия введет усиленный режим охраны границы с Белоруссией с 11 августа. Решение принято на фоне «несоразмерно большого количества случаев незаконного пересечения» границы. Об этом сообщили в правительстве Латвии.

Усиленный пограничный контроль будет действовать полгода: с 11 августа 2023 по 10 февраля 2024 года на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса.

«Приказ был издан для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения государственной угрозы, принимая во внимание несоразмерно большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, попыток такого пересечения и их возрастающую тенденцию»,— сказано в заявлении правительства Латвии. Дополнительным риском при принятии решения в правительстве назвали ввод российских войск на Украину.

На время действия приказа латвийские пограничники и сотрудники силовых служб смогут с целью предотвращения или устранения угрозы проникать без разрешения собственников в жилые и нежилые помещения и на территории земельных участков для поисков незаконно пересекших границу лиц.

С 11 августа 2021 года в Латвию вне пограничных пунктов пропуска не пустили более 14 тыс. человек, в том числе с 1 января по 7 августа 2023-го — 5,5 тыс. человек, добавили в латвийском правительстве. По гуманитарным причинам в страну допустили 282 человека, которые пытались нелегально пересечь границу.

Ранее сегодня, 8 августа, об усилении охраны на границе с Белоруссией сообщила Польша. Пограничная службы Польши обратилась в Минобороны страны и указала на необходимость усиления безопасности из-за нелегальных мигрантов, которые пересекают границу при содействии белорусской стороны. В Литве также допускали закрытие нескольких КПП на границе с Белоруссией из-за присутствия бойцов ЧВК «Вагнер» в стране.

Олеся Павленко