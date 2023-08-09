Бизнес подстраивается под инфляцию

Бизнес готовится к повышению цен в течение двух месяцев из-за ослабления рубля. Эксперты Высшей школы экономики прогнозируют увеличение инфляции на 3 процентных пункта. Они отмечают, что с начала года рубль подешевел примерно на треть. И это добавит к инфляции от 1,5 до 3 процентных пунктов. Собеседники “Ъ FM” говорят, что это, безусловно, приведет к повышению цен на все категории товаров, однако не в ближайшие дни. С подробностями — Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О снижении покупательной способности россиян собеседники “Ъ FM” говорили не раз. И это было до того, как стоимость доллара начала приближаться к отметке в 100 руб. Бизнес уже не берется прогнозировать реакцию потребителей на повышение цен, а пытается их сдерживать, подчеркивают эксперты.

Имея на складах запасы, это вполне реально, отмечает специалист отдела продуктового менеджмента группы компаний по продаже электроники X-Com Сергей Писарев:

«Запасы товара есть, их хватит на месяц-два. Если судить по поставщикам, то цены поднимаются на 10-15%. В дальнейшем все будет зависеть от спроса на рынке. IT-рынок должен быть все время в движении. И в любом случае, если покупателей не будет, то поставщик вынужденно снизит цены, и какие-то товары будут все равно на уровне до текущего роста. Что-то эксклюзивно-дефицитное будет стоить дороже».

Сложнее всего бизнесу, который работает только с импортной продукцией, отмечают собеседники “Ъ FM”. Управляющая сетью «Мир кубиков» Мария Голенкова рассказала, что на базовый ассортимент детских конструкторов и игрушек сохранять прежние цены еще есть возможность, а вот новинки и самые популярные наборы подорожают в ближайшее время:

«Основное влияние пока что оказывает курс валюты, учитывая параллельный импорт и закупки. Вторая составляющая — стоимость денег. Если стоимость кредитов пойдет вверх, то влияние будет.

Есть высокооборачиваемые товары, которые мы постоянно докупаем, поскольку в силу специфики бизнеса у нас представлен максимальный ассортимент. Дефицитные высокооборачиваемые товары, приходящие по новым поставкам, конечно же, идут по другому курсу».

Однако не все сегменты бизнеса имеют возможность запастись продукцией заранее, но не повышать стоимость пока им позволяют другие факторы, говорит председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов:

«Сдерживание цен происходит не путем того, что кто-то где-то закупился какой-то продукцией, и в силу этого обеспечивается все необходимое. Ритейл может сдерживать стоимость из-за того, что там выстроен процесс принятия новых цен. Он сложный, и цена меняется не по первому желанию поставщика. Опять же, достаточно много продукции продается с коротким сроком хранения, а обеспечить запасы таких товаров невозможно».

Несмотря на позитивный настрой бизнеса, есть риск того, что запасы закончатся намного раньше, предполагает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«Рост цен в течение полугода будет постепенно перекладываться в курс, альтернатив здесь нет. Сейчас, как это часто бывает в России, когда начинает ускоряться инфляция, покупатели увеличивают потребительскую активность. При этом в 2022 году россияне дополнительно сберегли порядка 5,8 трлн руб. Часть этой суммы может появиться на потребительском рынке».

Стоимость чая и кофе, например, сдержать уже не удалось. Как выяснил “Ъ”, с сентября крупные производители повышают отпускные цены для ритейлеров на 6-9%. На 15% увеличится и стоимость продукции кондитерских фабрик.

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Яна Загоровская