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Коммерсантъ FM
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Грядет урожай инфляции

Аналитики спорят о причинах краткосрочного разгона потребительских цен

Опережающие данные Росстата продолжают указывать на разгон инфляции в последние недели июля, который наблюдался фактически повсеместно, всерьез затронув непродовольственные товары. Причины такого разгона — бурный рост частного потребления и слабеющий рубль. Аналитики спорят, в какой степени каждый из этих факторов будет отвечать за то, что к концу текущего года инфляция повысится до 6%.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инфляционное давление продолжается фактически фронтально, свидетельствуют оценки аналитиков на основе недельных данных о динамике потребительских цен на 31 июля. В годовом выражении темпы роста потребительских цен продолжат ускоряться, превысив таргет ЦБ в 4%, по оценке Минэкономики составив в конце месяца 4,4% против 4,2% на 24 июля. Хотя недельная инфляция на неделе с 25 до 31 июля замедлилась до 0,13% с 0,23% неделей ранее. В министерстве отмечают, что основной вклад в замедление инфляции внесли наиболее волатильные компоненты — продовольствие, где возобновилось удешевление плодоовощной продукции (–0,52%), и снижение цен в секторе услуг (–0,09%) на фоне снижения цен на авиабилеты и услуги санаториев.

Между тем на 70% это замедление объясняется изменением знака вклада плодоовощной продукции, которая в этот период сезонно дешевеет, уточняют аналитики Райффайзенбанка. «В недавно опубликованном докладе о ДКП ЦБ отмечает, что рост цен ускоряется как для услуг, так и для товаров. Напомним, что в последний год основное удорожание приходилось именно на услуги»,— замечают они, считая среднемесячную инфляцию с исключением сезонности составляющей 0,9% за июль — это максимум с марта—апреля 2021 года, годовая инфляция на 31 июля при этом оценивается в 4,6%. Авторы Telegram-канала «Твердые цифры» также считают, что замедление инфляции на последней неделе июля произошло за счет волатильных категорий — плодоовощей и авиаперелетов, а средняя дефляция на последней неделе июля в последние семь лет составляла 0,06. При этом меры базовой инфляции, на которые они опираются, продолжили ускоряться. Так, с учетом сезонности медианная инфляция выросла до 0,1% с 0,07% на предыдущей неделе; инфляция без плодоовощей и авиаперелетов осталась неизменной — на уровне 0,23%; доля товаров, индексы цен на которые росли на последней неделе июля, увеличилась до 78% с 74% неделей ранее, а доля товаров, индексы цен на которые растут быстрее целевых 4%,— до 63% с 56% соответственно. В результате темпы роста потребительских цен с поправкой на сезонность и календарный фактор и в пересчете на год достигли в конце июля 10%.

Экономисты разошлись в оценках факторов, которые стоят за разгоном цен. В Райффайзенбанке убеждены, что рост инфляции по широкому кругу позиций потребительской корзины свидетельствует о том, что «потребительский спрос в целом близок к восстановлению и подстройка предложения начинает подогревать цены», хотя как данные Росстата, так и оценки независимых аналитиков указывают на то, что объем потребительского спроса уже превысил уровень 2021 года и побил исторический рекорд (см. “Ъ” от 2 июля). Ослабление же рубля тоже выступает проинфляционным фактором, но, на взгляд аналитиков банка, сейчас не является определяющим. В свою очередь, экономисты Центра развития ВШЭ в свежем выпуске комментариев о государстве и бизнесе, посвященном обсуждению инфляции и монетарной политике за первое полугодие, отмечают, что перенос валютных издержек в цены оказался отложенным из-за большого объема запасов, сформированных при низком курсе, и пока полностью себя не проявил. По оценкам экспертов центра, по состоянию на конец июля ослабление рубля к доллару и евро приблизительно на 30% по сравнению с началом года добавит к годовой инфляции 1,5–3 процентных пункта.

В Центре развития ожидают, что на конец года инфляция достигнет 6% (продуктовая — 4,8%, непродовольственная — 6,4%, в услугах — 6,6%) с учетом действий ЦБ по денежно-кредитной политике (в ВШЭ ожидают повышения ключевой ставки до 10% к концу текущего года), а к цели регулятора в 4% она может вернуться лишь к концу 2024 года.

Артем Чугунов

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