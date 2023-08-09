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Коммерсантъ FM
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Минпромторг не видит предпосылок для роста цен на продукты

Минпромторг не видит предпосылок для подорожания продуктов в России в ближайшее время, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов. Он уверяет, что стоимость некоторых видов продовольствия может даже снизиться.

«Вчера мы еще раз проговорили с коллегами из смежных отраслей, что в ближайшее время мы не видим никаких показателей того, что цены на продовольственные товары у нас могут пойти в гору»,— сказал замминистра в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).

По его словам, цены могут начать снижаться «с учетом сезонных факторов» — окончания сезона отпусков и дачного периода. «Что касается мясной группы, цены, мы полагаем, к осени будут на некоторые виды товаров еще иметь тренд к понижению»,— считает господин Евтухов.

Тем временем производители чая и кофе «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) предупредили о повышении с 1 сентября отпускных цен. Они вырастут на 6–9%. Эту меру объяснили высокой волатильностью курса рубля, из-за которой выросли затраты на импорт сырья.

Подробности — в материале «Ъ» «Чай и кофе переливаются через край».

Лаура Кеффер

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