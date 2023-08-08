Энтони Джошуа нашли соперника из прошлого

Знаменитый британский супертяжеловес Энтони Джошуа, мечтающий о возвращении чемпионского титула, все-таки выйдет на ринг в ближайшую субботу, несмотря на проваленный его оппонентом Диллианом Уайтом допинг-тест. Уайту нашли замену в лице Роберта Хелениуса — боксера-ветерана с любопытной биографией. Когда-то он считался почти состоявшейся суперзвездой супертяжелого веса, однако травмы и конфликты помешали ему приблизиться к верхушке иерархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финн Роберт Хелениус празднует победу над поляком Адамом Ковнацким (октябрь 2021 года)

Фото: Chase Stevens / AP Финн Роберт Хелениус празднует победу над поляком Адамом Ковнацким (октябрь 2021 года)

Фото: Chase Stevens / AP

Компания Matchroom Boxing объявила о том, что в ближайшую субботу знаменитый супертяжеловес Энтони Джошуа все-таки выйдет на ринг в рамках крупного шоу на лондонской O2 Arena, несмотря на отстранение из-за «неблагоприятных» результатов допинг-пробы его соперника, тоже британца Диллиана Уайта. Оно могло сорвать очень интересное событие.

Энтони Джошуа пару лет назад считался безусловным королем супертяжелой категории. Однако два подряд неожиданных поражения от украинца Александра Усика в 2021 и 2022 годах лишили его такого статуса и трех чемпионских поясов — Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Энтони Джошуа и его промоутер Эдди Хирн не скрывали, что хотят как можно быстрее вернуть чемпионское звание, а обстоятельства им благоволили.

Дело в том, что Усик так и не смог договориться о матче за титул абсолютного чемпиона с владельцем пояса Всемирного боксерского совета (WBC), еще одним британским бойцом Тайсоном Фьюри. И это, как считается, облегчило путь к вершине другим высоко котирующимся боксерам, в том числе, естественно, и Джошуа.

Бой с Диллианом Уайтом имел для него огромное значение. Первое выступление Энтони Джошуа после осечек в противостоянии с Александром Усиком состоялось в апреле, когда он убедительно, но без блеска, по очкам разобрался с малоизвестным американцем Джермейном Франклином. Диллиан Уайт — куда более рейтинговый боксер, проведший кучу топовых боев, а в 2022 году участвовавший в бою чемпионском, с Тайсоном Фьюри, и успех во встрече с ним резко поднял бы акции Джошуа. К тому же он мог куда лучше поединка с Франклином показать ему эффективность работы с новым тренером Дерриком Джеймсом и совершенно новых методов подготовки.

Обеспечила Энтони Джошуа возможность провести в субботу заметный бой найденная в экстренном порядке замена Диллиану Уайту. Вместо Уайта драться с Джошуа будет Роберт Хелениус.

И это куда более любопытный вариант, чем, скажем, еще один британец — Дерек Чисора, в последнее время постоянно дерущийся с топовыми боксерами и им проигрывающий, про которого как про вероятную «затычку» чаще всего писали различные медиаресурсы.

У 39-летнего финна чрезвычайно неординарная биография. На стыке позапрошлого и прошлого десятилетий он считался почти состоявшейся суперзвездой. По своим физическим параметрам двухметровый, прекрасно сложенный Хелениус был практически полной копией царивших тогда в супертяжелом весе братьев Виталия и Владимира Кличко. Походил он на них и по стилю — немного монотонному, но чрезвычайно эффективному. Он позволял Хелениусу подниматься все ближе и ближе к верхушке рейтингов, расправляясь с сильными оппонентами — Леймоном Брюстером, Сэмюэлом Питером, Сергеем Ляховичем, Дереком Чисорой.

Именно после состоявшегося в декабре 2011 года трудного поединка с Чисорой у Роберта Хелениуса начались проблемы. Во время матча он травмировал руку, и повреждение потребовало операции и длительного восстановления. А вскоре Хелениус снова взял паузу в карьере, теперь уже жутко долгую, растянувшуюся примерно на два года, из-за конфликта с промоутером Вильфридом Зауэрландом.

После возвращения на ринг он уже не напоминал себя прежнего, испортив когда-то безупречный послужной список проигрышами французу Жоану Дюопа, Диллиану Уайту, американцу Джеральду Вашингтону. Однако успехи в матчах с не так высоко котирующимися оппонентами все же подарили Хелениусу топовый бой в ветеранском возрасте. В нем он в октябре 2022 года столкнулся с отдавшим чемпионское звание Тайсону Фьюри Деонтеем Уайлдером. Матч мог опять сделать из Хелениуса охотника за поясом. Однако он уже в первом раунде нарвался на нокаут.

Роберт Хелениус пообещал показать себя в бою с Энтони Джошуа «настоящим викингом» и на сей раз «не позволить шансу ускользнуть».

Однако в то, что он окажет британцу серьезное сопротивление, верится с трудом — и не столько из-за свежего бэкграунда финна. Дело в том, что меньше недели на подготовку к бою с неординарным оппонентом — это срок, по сути обрекающий даже опытных бойцов на неудачу. А в случае с Хелениусом надо вдобавок знать про то, что его предыдущий поединок прошел не далее как в минувшую субботу. То есть после него он не успел даже отдохнуть. Правда, этот поединок носил скорее разминочный характер: соотечественника Мику Миелонена Роберт Хелениус уничтожил в третьем раунде.

Алексей Доспехов